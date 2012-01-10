کشته شدن 7 نفر در حملات انتحاری/ ناآرامی ها در افغانستان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامهای دولتی گفتند: طی چهار حمله انتحاری به ساختمان‌های دولتی در شرق افغانستان چهار کارمند دولت و سه پلیس کشته و پلیس و نیروهای نظامی به مدت شش ساعت با مهاجمان درگیر شدند.

در این اقدامات تروریستی که در دفتر ارتباطات دولتی در "شهاران" در ولایت پکتیا صورت گرفت همچنین دو نیروی پلیس و یک غیر نظامی زخمی شدند.

حملات در نزدیکی دفتر "محب الله صمیم" والی ولایت پکتیا صورت گرفته است.ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، این گروه را مسئولیت این حملات معرفی کرد.

در رویدادی دیگر در همین ارتباط "لعل محمد احمدزی " یکی از سخنگوی پلیس شمال افغانستان از کشته شدن دست کم 70 نفر و زخمی شدن بیش از صد نفر از اعضای گروه طالبان در درگیری با نیروهای افغان در شمال این کشور خبر داد.



وزارت دفاع افغانستان نیز در بیانیه ای از کشته شدن یک سرباز ارتش افغانستان و زخمی شدن هفت نفر دیگر از این نیروها در ولایت کونر در شرق افغانستان خبر داد.



"مطیع الله "فرماندار شهرستان "درزاب " استان جوزجان افغانستان نیز امروز اعلام کرد هفت نفر از نیروهای طالبان در این استان کشته شدند.

گزارشهای دریافتی دیگری حاکی است که یک مین گذار طالبان توسط نیروهای پلیس استان ارزگان دستگیر شد.



با گذشت یازده سال از تهاجم غرب به رهبری آمریکا به افغانستان هنوز این کشور در زمینه امنیت خود با چالش های جدی روبروست.