کشف بیش از دو میلیون داروی قاچاق

سردار حسین ذوالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران گروهان بیوران در پی کسب خبری مبنی بر ورود دارو قاچاق در یکی از محورهای مرزی سردشت بلافاصله با اکیپی ویژه به محل تردد قاچاقچیان اعزام و پس از ساعتها کمین موفق شدند سه خودروی 3.اف را شناسایی کنند.

وی ادامه داد: قاچاقیچیان با دیدن ماموران اقدام به فرار کردند که با اقدام به موقع ماموران این خودروها متوقف و در بازرسی از آنها یک میلیون و 834 هزار و 848 انواع قرص و داروهای خاص کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی با اشاره به درگیری دیگری میان ماموران و قاچاقچیان تاکید کرد: با توجه به احتمال ورود داروی غیر مجاز، ماموران هنگ مرزی سردشت در شرایط سخت آب و هوایی موفق شدند پس از کمین 12 ساعته قاچاقچیان را که با چند راس "دوآب" وارد خاک کشورمان شده بودند شناسایی کنند. همزمان با دستور ایست ماموران قاچاقچیان با رم دادن حیوانات اقدام به فرار به سمت کشور عراق کردند اما ماموران قبل از خروج آنها موفق شدند این افراد را شناسایی و دستگیر کنند.

ذوالفقاری افزود: در بازرسی از حیوانات و شناسایی جاساز ها 759 هزار و 200 عدد انواع قرص دارویی، بیش از 400 لوازم برقی و صدها جفت کفش قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه پلیس با قاچاقچیان دارو قاطعانه برخورد می کند، گفت: پلیس اجازه نمی دهد عده ای سودجو با اقدامات خود جان و زندگی هموطنان را به خطر اندازند.