به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ لطف الله وطنی افزود: پلیس فتای استان همدان در راستای افزایش امنیت کاربران طرح ساماندهی کافی‌نت‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به بازدید از 21 کافی‌نت در استان همدان، گفت: در بازدیدها آموزش‌های لازم درباره رعایت قوانین و مقررات به متصدیان و اپراتورها ارائه و لزوم ثبت اسامی مراجعان و نصب دوربین مداربسته به آنان آموزش داده شد.

سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان همچنین از پلمپ چهار کافی‌نت متخلف در استان همدان خبر داد.

وطنی گفت: این کافی‌نت ها به دلیل تخلف و فقدان امنیت برای کاربران پلمپ شدند.

وی درباره تخلفی که منجر به برخورد با کافی‌نت‌ها می‌شود، گفت: فریزنبودن سیستم‌ها، فروش و استفاده از فیلترشکن و vpn ، دانلود و فروش فیلم و موسیقی غیرمجاز و نگهداری اسناد و مدارک مراجعان در سیستم رایانه‌ ای به صورت اسکن‌شده از جمله تخلفات بوده است.

سرپرست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان همدان افزود: نگهداری فیلم و عکس مراجعان در سیستم و نگهداری انواع مختلف فیلم‌ها و عکس‌های مستهجن و مبتذل حاصل از دانلود اینترنتی از دیگر علل برخورد و پلمپ این کافی‌نت‌ها بود.