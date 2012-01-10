23 اثر نمایشی به جشنواره تئاتر منطقه ای مغان ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه اعضای دبیرخانه این جشنواره اظهار داشت: این آثار از سوی هنرمندان شهرستانهای بیله سوار، گرمی و پارس آباد به دبیرخانه ارسال شده است.

وی از برگزاری پانزدهمین جشنواره تئاتر منطقه ای مغان در شهرستان پارس آباد طی بهمن ماه سال جاری خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف کشف استعدادها و ایجاد بستر رشد هنرمندان نمایش سه شهرستان گرمی، بیله سوار و پارس آباد برگزار می شود.

دبیر جشنواره تئاتر منطقه ای مغان ارتقا و اعتلای سطح کیفی هنر اصیل نمایش، خلق آثار فاخر، ارزشمند و برجسته نمایشی، ترویج اجرای عمومی در سطح منطقه و معرفی آثار برتر هنرمندان جهت حضور در مجامع و رویدادهای تئاتری استان و کشور را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد.

به گفته وی، دور دنیا در هشتاد روز، تثلیث، بوق، سوفیای من، رسم بر این است، واپسین سودای یک بانو، اسیر فرانسوی، سکوت، در پس شبهای تار، آوای سرد ناقوسها، منطقه صفر، آقای هش، واپسین دم، شهادتخوانی شهرزاد و شمعون، فرمان خاتون، لیلی سلمانی، ستارخان، مرثیه ای برای یک سبک وزن، تقصیر، غروب سرد یک شب زمستانی، ماه بر ترک اسب پیر، سیاه و سفید، یک شب دیگر هم بمان سیلویا و قرن بیستم، آثار ارسال شده به این جشنواره هستند.

شرفی با بیان اینکه جشنواره به شکل رقابتی برگزار می شود، تاکید کرد: گروههای راه یافته به بخش مسابقه جشنواره در بخشهای بازیگری، کارگردانی، متن، طراحی صحنه و لباس، آفیش و... داوری می شوند و برگزیدگان از سوی ستاد اجرایی کمک هزینه دریافت خواهند کرد.