رسانه نقش مهمی در تهییج افکار و احساسات فردی و جمعی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی بیان داشت: رسانه نقش مهمی در تهییج افکار احساسات و حتی تغییر رفتارهای فردی و جمعی به عهده دارد.

وی با اشاره به استفاده از تکنیک‌های رسانه‌ای اظهار داشت: بهره‌گیری سریع، صریح و صحیح از فرصت‌ها از نکات مهم در بحران‌های مدیریت زمان است که رسانه می‌تواند با آموزش سریع و اطلاع رسانی از آسیب‌های اجتماعی و روانی جلوگیری کند.

استاندار اصفهان در ادامه تصریح کرد: در همه بحران‌ها رسانه‌ها می‌توانند به نحو سریع و فراگیر به یاری مدیران بیایند تا با بهره‌گیری از امتیازات اطلاع‌رسانی سریع، صریح و با مدیریت زمان بحران‌ها را به بهترین شکل مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه رسانه می‌تواند با دسترسی به اطلاعات افکار عمومی فرهنگ سازی و آموزش را برای پیشگیری و افزایش ایمنی و کاهش خطر پذیری آماده کند، ادامه داد: همچنین نسبت به کاهش اثرات بحران و بهبود اوضاع بعد از بحران نیز به مدیریت کمک کند.

ذاکراصفهانی با اشاره به نظریه آلوین تافلر گفت: در مدیریت بحران باید به نقش رایانه و رسانه‌های موج سومی آگاه بوده و امروزه اهمیت اینترنت و رسانه‌های نوین بنا به تعداد کاربران آن بسیار حایز اهمیت است.

