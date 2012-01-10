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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۷

هنیه در دیدار شیخ الازهر:

قدس در معرض خطر بزرگ قرار دارد/ مقاومت کارامدترین گزینه است

قدس در معرض خطر بزرگ قرار دارد/ مقاومت کارامدترین گزینه است

نخست وزیر منتخب فلسطین در دیدار با شیخ الازهر ضمن هشدار درباره تلاشهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی در بیت المقدس، مقاومت را تنها راه تحقق اهداف مشروع ملت فلسطین دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "اسماعیل هنیه" گفت : قدس در معرض خطر بزرگی قرار دارد، زیرا طرحهای اسرائیلی برای یهودی سازی بیت المقدس ادامه دارد.

وی افزود: الازهر باید برای حمایت از بیت المقدس کاری انجام دهد، زیرا فلسطین و بیت المقدس فقط به مردم فلسطین تعلق ندارد و موضوع عربی-اسلامی است.

هنیه اظهار داشت : پس از انقلابهای عربی توجه فلسطینی ها بیشتر معطوف کشورهای عربی و اسلامی شده است و آنها به آمریکا و اسرائیل توجهی ندارند.

نخست وزیر منتخب فلسطین تاکید کرد: مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و بازگرداندن مقدسات پس از مذاکرات بیست ساله و بیهوده سازش است.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی علاوه به هتاکی به مسجد الاقصی به تغییرات جمعیتی در بیت المقدس ادامه می دهد و قصد دارد با بیرون راندن ساکنان اصلی یعنی فلسطینی ها، این شهر را به طور کامل یهودی سازی کند.

کد مطلب 1506660

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