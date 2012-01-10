قدس در معرض خطر بزرگ قرار دارد/ مقاومت کارامدترین گزینه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "اسماعیل هنیه" گفت : قدس در معرض خطر بزرگی قرار دارد، زیرا طرحهای اسرائیلی برای یهودی سازی بیت المقدس ادامه دارد.

وی افزود: الازهر باید برای حمایت از بیت المقدس کاری انجام دهد، زیرا فلسطین و بیت المقدس فقط به مردم فلسطین تعلق ندارد و موضوع عربی-اسلامی است.

هنیه اظهار داشت : پس از انقلابهای عربی توجه فلسطینی ها بیشتر معطوف کشورهای عربی و اسلامی شده است و آنها به آمریکا و اسرائیل توجهی ندارند.

نخست وزیر منتخب فلسطین تاکید کرد: مقاومت تنها راه مقابله با اسرائیل و بازگرداندن مقدسات پس از مذاکرات بیست ساله و بیهوده سازش است.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی علاوه به هتاکی به مسجد الاقصی به تغییرات جمعیتی در بیت المقدس ادامه می دهد و قصد دارد با بیرون راندن ساکنان اصلی یعنی فلسطینی ها، این شهر را به طور کامل یهودی سازی کند.