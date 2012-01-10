  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۵

خان پور در گفتگو با مهر:

یک کارگاه تولیدی کرک در بابل سوخت

یک کارگاه تولیدی کرک در بابل سوخت

بابل - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابل گفت: یک کارگاه تولیدی کرک در آتش سوخت.

حسین خان پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تماس تلفنی شهروندان بابلی با سامانه 125 مبنی بر آتش‌سوزی کارخانه تولیدی کرک واقع در شهرک صنعتی منصورکنده، بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی به محل حریق اعزام و به محض رسیدن اقدام به اطفای کامل حریق و ایمن ‌سازی محیط  کردند.

وی افزود: با توجه به گستردگی حریق از نیروهای کمکی شهرهای قائم شهر، بابلسر، امیرکلا و گتاب در انجام عملیات اطفا حریق بکارگیری شده است.

خان پور گفت: در این عملیات 35 نیروی عملیاتی و 20 خودروی اطفای حریق برای مهار آتش حضور داشتند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی بابل تصریح کرد: در برآورد اولیه این آتش‌سوزی حدود 20 میلیارد ریال خسارت پیش بینی شد.

خان پورافزود: هم ‌اکنون علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش‌ نشانی بابل در حال بررسی است.

کد مطلب 1506661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها