یک کارگاه تولیدی کرک در بابل سوخت

حسین خان پوردر گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی تماس تلفنی شهروندان بابلی با سامانه 125 مبنی بر آتشسوزی کارخانه تولیدی کرک واقع در شهرک صنعتی منصورکنده، بلافاصله نیروهای عملیاتی سازمان آتشنشانی به محل حریق اعزام و به محض رسیدن اقدام به اطفای کامل حریق و ایمن سازی محیط کردند.
وی افزود: با توجه به گستردگی حریق از نیروهای کمکی شهرهای قائم شهر، بابلسر، امیرکلا و گتاب در انجام عملیات اطفا حریق بکارگیری شده است.
خان پور گفت: در این عملیات 35 نیروی عملیاتی و 20 خودروی اطفای حریق برای مهار آتش حضور داشتند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی بابل تصریح کرد: در برآورد اولیه این آتشسوزی حدود 20 میلیارد ریال خسارت پیش بینی شد.
خان پورافزود: هم اکنون علت این حادثه از سوی کارشناسان سازمان آتش نشانی بابل در حال بررسی است.
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