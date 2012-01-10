جشنواره شعر سرود پایداری در قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره شعر سرود سرخ پایداری عصر سه شنبه در سالن اجتماعات استانداری قزوین به کار خود پایان داد.

در این جشنواره با نظر هیئت داوران در بخش دفاع مقدس یاسر قنبرلو، در بخش عاشورایی سعید عاشقی و در بخش مقاومت و بیداری اسلامی، ناصر صدری به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

در بخش کودک و نوجوان هم حنانه حقیقت اول شد.

جواد حضرتی داور جشنواره در این خصوص گفت: جشنواره امسال از لحاظ کیفی بسیار چشمگیر بود بویژه در دو حوزه شعر دفاع مقدس و شعر بیداری اسلامی که توانست مورد استقبال جوانان قرار گیرد.

وی افزود: حدود 50 نفر با اراسال 360 اثر شاخص در جشنواره امسال شرکت کردند که برپایی آن نقش مهمی در شناسایی استعدادهای جدید جوانان در حوزه شعر دفاع مقدس خواهد داشت.