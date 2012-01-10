نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مدارس شاهد البرز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مدارس شاهد البرز از جمله مصوبات جلسه ستاد شاهد استان البرز بوده است.
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان مدارس شاهد البرز جهت به نمایش گذاشتن توانمندیها و قابلیتهای دانش آموزان این مدارس در اردیبهشت سال 1391تشکیل می شود.
در جلسه ستاد شاهد استان البرز همچنین مطرح شده که در زمینه استقرار نظام 3-3-6 هیچ یک ازمدارس شاهد ابتدایی استان البرز مشکلی در اجرا در ابعاد نیروی انسانی نخواهند داشت.
همچنین در این جلسه مطرح شد که هیچ یک ازمدارس شاهد ابتدایی استان البرز در این زمینه، مشکلی در خصوص فضای آموزشی نیز نخواهند داشت.
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