ثبت 127 هزار و 616 موقوفه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ربیعی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: سومین همایش وقف و رسانه برای سومین سال متوالی امسال 27 دی ماه جاری در محل موقوفه هتل بزرگ ارم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رشد 5 برابری وقف در سال 90 که حاصل زحمات رسانه ها بوده است، افزود: تاکنون 127 هزار و 616 موقوفه در سراسر کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد یک میلیون و 155 هزار و 233 مستقلات این موقوفات است. همچنین 900 موقوفه در کشور وجود دارد که مربوط به مدارس علوم دینی است ضمن اینکه در 5 هزار رقبه مدارس آموزش و پرورش قرار گرفته‌اند.

ربیعی ادامه داد: 150 هزار مرکز آموزش عالی در کشور وقف است و در حوزه درمان نیز بیش از 400 بیمارستان و درمانگاه در کشور موقوفه است.

وی با بیان اینکه 90 پرورشگاه و دار‌الایتام در کشور با نگهداری بیش از 5 هزار یتیم موقوفه است، گفت: در حوزه فرهنگی نیز 21 دانشگاه علوم قرآنی با 8 هزار فارغ‌التحصیل و 3 هزار دانشجوی در حال تحصیل موقوفه است.

ربیعی با بیان اینکه بیش از 60 هزار مسجد در کشور موقوفه است، اظهار داشت: همچین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با حضور بیش از 60 کشور جهان برگزار می‌شود و بیش از هزار و 600 مسابقه قرآنی در سطح استان‌ها برگزار می‌شود ضمن اینکه بزرگترین چاپخانه بزرگ قرآن نیز در کشور وقف است.

دبیر سومین همایش وقف و رسانه گفت: 8 هزار و 51 بقعه متبرکه در کشور وجود دارد که در امامزادگان 140 میلیون نفر بار زیارت صورت گرفته و در همین 15 روز اول سال 90 نیز 45 میلیون نفر بار زیارت ثبت شده است.

ربیعی تصریح کرد: مردم حق دارند بدانند پول امامزادگان و پولی که در ضریح ریخته می‌شود کجا مصرف می‌شود بنابراین ریال به ریال موقوفات در هر رقبه کوچک و کوچکترین شهرستان کشور تحت نظارت سازمان اوقاف است.