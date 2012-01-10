به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از برتری 2 بریک تیمش مقابل ذوب آهن اصفهان ضمن بیان این مطلب افزود: درابتدا باید به دلیل اینکه کیفیت زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) نسبت به گذشته بهتر شده از مسئولان مربوطه تشکر کنم، هر چند که هنوز شرایط زمین ایدهآل نیست.
وی افزود: تیم ذوب آهن در این دیدار همه بازیکنان خود را در اختیار داشت و آنها به دلیل باخت در هفته هجدهم لیگ برتر، انگیزه زیادی در این بازی داشتند. بازیکنان ما در نیمه اول زیاد خوب بازی نکردند اما در نیمه دوم با تغییراتی که داشتیم بر بازی مسلط شده و توانستیم به هدف خود برسیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با بیان اینکه کیفیت فنی بازی با تیم ذوب آهن پایینتر از بازی با تیم صبا بود، اظهار داشت: خوشبختانه توانستیم ذوب آهن را شکست دهیم اما این موضوع با نصف بازیکنانمان تحقق پیدا کرد، چون نصف بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نداشتیم.
وی در خصوص انتقاداتی که طی روزهای اخیر در خصوص انتقال سرلک به تیم تراکتورسازی تبریز مطرح شده بود، تاکید کرد: ما در این بازی از سرلک استفاده کردیم و او نیز نشان داد که بازیکن خوبی است، هرچند که در این دیدار گل زد اما هنوز نتوانسته در حد انتظار ما بازی کند.
قلعه نویی با ابراز خوشحالی از اینکه تیم تراکتورسازی در حال حاضر به آرامش رسیده است، تاکید کرد: خوشبختانه مشکلاتی که ما در نیم فصل اول داشتیم به پایان رسیده است. من از همان ابتدای کار خود به دنبال اخلاق مداری در تیم بودم. من در این خصوص به بازیکنانم گفته بودم پیراهن تیمی که بر تن میکنید مانند ناموس ورزشی شماست و باید همه چیز را فدای مسائل فنی کنید.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با تاکید براینکه میخواهم تیمی بسازم که حداقل دو یا سه سال تاریخ مصرف داشته باشد، تاکید کرد: باید با حمایت هواداران طی دو، سه سال آینده به هم کمک کنیم تا بتوانیم به هدف اصلی خود که قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر ایران و همچنین حضور قدرتمندانه در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیاست، دست یابیم.
این مربی با گلایه از اینکه برخی به زعم او دوستان از همان ابتدای کار خیلی این مربی را اذیت کردند، گفت: آنها در واقع به دنبال منافع خود بودند اما من به دنبال این هستم که در تراکتورسازی از خود اثری بگذارم و همه چیز را فدای مسائل فنی کنم. در واقع نظم و انضباط تیمی اولویت اول من است.
قلعه نویی در همین خصوص تاکید کرد: کیانی را با نیم فصل اول مقایسه کنید متوجه میشوید که چقدر از نظر اخلاقی فرق کرده و مانند یک سرباز در خدمت تیم است.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اعلام اینکه هشت ماه بود یک ریال پول نگرفته بودیم اما به حرمت هواداران تراکتورسازی و پیراهنی که برتن کرده بودیم مسائل مالی را کنار گذاشتیم، گفت: خوشبختانه روز سه شنبه کمک مالی به باشگاه تراکتورسازی تزریق شده است.
وی با تاکید بر اینکه هدفهای بزرگ را دنبال میکنیم، خاطرنشان کرد: توقع ما این است که تماشاگران تیم را تنها نگذاشته و حمایت کنند. در واقع در شرایط بحرانی است که باید تماشاگران از تیم محبوبشان حمایت کنند.
قلعه نویی با اشاره به اینکه خوشحالم برخی از آقایان علیه من مطلب مینویسند، گفت: من چند سال است که روزنامه نمیخوانم مگر آنکه مطلبی در خصوص من نوشته شده باشد که در آن به ترور شخصیتیام پرداخته باشند. این غرض ورزیها نشان میدهد که اولا من در راه درست قدم میگذارم و ثانیا انگیزه و انرژی ما را در ادامه راه بیشتر میکند. در واقع نقد و انتقاد مغرضانه پشیزی برای من ارزش ندارد.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی با اعلام اینکه اشتباهات داوران در خصوص تیم تراکتورسازی سهوی بوده است، بیان کرد: امیدوارم سلیمانی به قولی که داده عمل کند و از داوران با تجربه تر برای بازیهای ما استفاده کند.
وی با اعلام اینکه خریدهای خوبی را باشگاه تراکتورسازی در تعطیلات نیم فصل انجام داده است، گفت: در نیم فصل اول وقتی به نیمکت تیم نگاه میکردم و آن را خالی میدیدم دلم میسوخت اما پر بودن نیمکت در حال حاضر باعث شده که دستم برای انجام کارهای تاکتیکی بازتر باشد.
قلعه نویی درخصوص تغییر زمان فینال جام حذفی گفت: درهمه جای دنیا برای برنامهریزی بازیها چه در رقابتهای لیگ و چه در جام حذفی افراد فوتبالی تصمیم میگیرند اما در ایران باید چند ارگان نظر داده و با هماهنگیهایی که انجام میشود یک بازی برگزار شود.
سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی در همین خصوص افزود: با توجه به مشکلات حال حاضر فوتبال ایران، عزیزالله محمدی کار سختی را پیش رو دارد اما وی نشان داده که صادقانه نهایت تلاش خود را میکند و نباید این مدیر را تحت فشار قرار دهیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت مصدومیت قاسم حدادی فر نیز گفت: قرار است حدادیفر مورد معاینه قرار گیرد تا اگر لازم باشد او را برای تکمیل درمان به تهران و کلینیک دکتر نوروزی اعزام کنیم.
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