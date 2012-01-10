کشف اقلام ضد فرهنگی و سرقتی/تداوم اجرای طرح امنیت محله محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن خانچرلی از اجرای طرح امنیت محله محور در تهران و دستگیری 6 توزیع کننده محصولات ضد فرهنگی و 45 سارق در تهران خبر داد و گفت: بنابر تدابیر رئیس پلیس تهران بزرگ و درخواست شهروندان اقدام به اجرای طرح امنیت محله محور کردند که طی آن تعدادی فروشنده محصولات ضد فرهنگی و سارق دستگیر و راهی دادسرا شدند.

وی ادامه داد: در این طرح که تمامی ماموران انتظامی مجموعه سرکلانتریهای پلیس پیشگیری حضور داشتند، 795 قلم اقلام و تجهیزات ضد فرهنگی کشف و 6 فروشنده این محصولات دستگیر و بازداشت شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار داشت: در این راستا طرح پیشگیری از سرقت نیز به اجرا در آمد که طی آن 45 سارق لوازم خودرو و موتورسیکلت شناسایی، دستگیر و راهی دادسرا شدند.

سرهنگ خانچرلی گفت: همچنین 31 نفر مظنون به سرقت و 8 نفر به اتهام حمل و توزیع مواد مخدر شناسایی و بازداشت شدند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: در طرح مذکور 26 دستگاه خودرو و 98دستگاه موتورسیکلت مسروقه و همچنین مقادیر زیادی مواد مخدر کشف و ضبط شد.