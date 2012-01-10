راه اندازی کانون سلامت در مساجد شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: حفظ و ارتقای سلامت، توانمندسازی نوجوانان و جوانان و عموم مردم، ارتقای سلامت در حوزه معنویت و اخلاق اسلامی، ارتقای میزان مهارت اعضای کانون در زمینه سلامت از اهداف کلی راه‌اندازی کانون تخصصی سلامت در مساجد است.

وی با اشاره به اهداف ویژه راه‌اندازی این کانون افزود: ارتقای سطح آگاهی، نگرش و مهارت نوجوانان و جوانان توسط مربیان، ترویج توسعه و تعمیق رفتارهای سالم در میان اعضای کانون و ارتقاء دانش و باور عمومی مومنان و تاثیر مستقیم بر پیشگیری از امراض و در ارتقای شاخص سلامت در جامعه از اهداف ویژه راه‌اندازی کانون تخصصی سلامت در مساجد شرق تهران است.

شادالوئی گفت: توسعه ارتباطات حوزه سلامت و جلب مشارکت فعالانه گروههای هدف و لایه‌های مختلف اجتماعی در راستای آموزش سلامت همگانی، ترویج فرهنگ و مفاهیم سلامت، تعمیق برنامه‌های سلامت در جامعه و توسعه رفتارهای سالم از راهبردهای اصلی ارتقای سلامت جامعه است.

وی افزود: آموزش سلامت به نوجوانان و جوانان عضو کانون‌های مساجد از یک سو موجب افزایش دانش، نگرش مهارت آنان شده و باعث می‌شود تا زندگی فردی خانوادگی و اجتماعی سالم‌تری داشته باشند و از سوی دیگر آنان را به الگوی عملی و مروج سالم زیستن برای هم سن و سالان، نوجوانان و جوانان تبدیل می‌کند.

شهردار منطقه 8 در ادامه با اشاره به تعامل دوسویه مدیریت شهری با ائمه مساجد سطح منطقه عنوان کرد: همکاری مطلوب هیئت امنا و امام جماعت با مدیریت شهری، بیش از پیش به ما در پیشبرد اهداف مان کمک می کند.

وی به طرح خادم سلامت در مساجد اشاره کرد و گفت: خادم سلامت فردی است که مورد اعتماد روحانی و هیات امنا است و برای نظارت بر مسائل بهداشتی، ایمنی مساجد و اجرای برنامه های آموزشی اقدام می کند.