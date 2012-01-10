هیئت تجاری اقتصادی مازندران وارد سلیمانیه عراق شد

به گزارش خبرگراری مهر، هیئت تجاری اقتصادی مازندران به سرپرستی استاندار مازندران، عصر سه شنبه از طریق فرودگاه سنندج وارد اقلیم کردستان عراق و فرودگاه سلیمانیه شد.

این هیئت 50 نفره که متشکل از 14 مدیر کل، رئیس سازمان و مسئولان و تجار بازرگانی است با استقبال مقامات محلی استان سلیمانیه اقلیم کردستان عراق وارد فرودگاه سلیمانیه شد.

این سفر با هدف توسعه روابط دو جانبه و تسهیل شرایط تجاری، بررسی و رفع موانع و مشکلات تجار و بازرگانان دوطرف و نیز توسعه همکاری برای جذب سرمایه گذاری و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری طرفین انجام شد.

صدور موادغذایی، خدمات فنی و مهندسی و ماشین آلات صنعتی و جذب سرمایه گذاری و توریسم در دستور کار این سفر قراردارد.

تنی چند از مدیران کل، تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و برخی از واحدهای تولیدی، اقتصادی و بازرگانی مازندران از جمله 50 نفر این هیئت تجاری هستند که در این سفر 4 روزه استاندار را همراهی می کنند.

در سفر اخیر هیئت تجاری اقلیم کردستان عراق به مازندران که در فروردین 89 انجام شد، 12 یادداشت تفاهم برای گسترش همکاریهای دو طرف منعقد شد.