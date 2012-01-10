دوم اسفند وضعیت نهایی صلاحیت کاندیداهای فارس اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی عصر سه شنبه در حاشیه جلسه آموزش و پرورش فارس در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت رد صلاحیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان افزود: رد صلاحیت افراد تنها از طریق فرمانداری به خود نامزد های انتخاباتی اعلام می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه آماری ارایه نمی شود زیرا افرادیکه رد صلاحیت آنان اعلام می شود حق دارند که اعتراض خود را تا چهار روز دیگر ارایه و چنانچه پرونده افراد دارای کاستی بوده آن را تکمیل کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس تاکید کرد: تا پایان وقت امشب رد صلاحیت ها از طریق هیئت اجرایی به هیئت نظارت استان اعلام می شود.

فیروزآبادی یادآور شد: روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مشابه سال های گذشته بوده و میزان رد صلاحیت ها نیز به همان اندازه است.