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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۴۰

فیروزآبادی خبر داد:

دوم اسفند وضعیت نهایی صلاحیت کاندیداهای فارس اعلام می شود

دوم اسفند وضعیت نهایی صلاحیت کاندیداهای فارس اعلام می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس گفت: دوم اسفند ماه نتیجه نهایی وضعیت صلاحیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در فارس اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی عصر سه شنبه در حاشیه جلسه آموزش و پرورش فارس در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت رد صلاحیت نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان افزود: رد صلاحیت افراد تنها از طریق فرمانداری به خود نامزد های انتخاباتی اعلام می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه آماری ارایه نمی شود زیرا افرادیکه رد صلاحیت آنان اعلام می شود حق دارند که اعتراض خود را تا چهار روز دیگر ارایه و چنانچه پرونده افراد دارای کاستی بوده آن را تکمیل کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس تاکید کرد: تا پایان وقت امشب رد صلاحیت ها از طریق هیئت اجرایی به هیئت نظارت استان اعلام می شود.

فیروزآبادی یادآور شد: روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مشابه سال های گذشته بوده و میزان رد صلاحیت ها نیز به همان اندازه است.

کد مطلب 1506675

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