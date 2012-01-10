24 کاندیدا در لرستان رد صلاحیت شدند/ عدم احراز صلاحیت 11 داوطلب

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شریعت نژاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان با اشاره به پایان تایید صلاحیت کاندیداها اظهار داشت: مطابق بررسی های هیئت اجرایی از تعداد کاندیداهای ثبت نام شده 24 نفر رد صلاحیت شده اند.

وی ادامه داد: همچنین در این فرآیند صلاحیت 11 داوطلب ثبت نامی در استان احراز نشد.

رئیس ستاد انتخابات لرستان و معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه موضوع تایید صلاحیتها بر مبنای چهار مرجع صورت گرفته است، افزود: وزارت اطلاعات، پلیس بین الملل، ثبت احوال و دادستانی کل چهار مرجع احراز و تعیین صلاحیت کاندیداها بوده است.

شریعت نژاد یادآور شد: کسانی که به هر دلیلی از سوی هیئت های اجرایی رد صلاحیت شده اند سه روز فرصت دارند تا نسبت به طرح شکایت خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: تایید صلاحیت افراد در این مرحله به منزله تایید قطعی نیست و امکان دارد در مراحل بعدی در تعداد کاندیداها تغییراتی ایجاد شود.

رئیس ستاد انتخابات لرستان و معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان یادآور شد: تایید نهایی صلاحیت کاندیداها در حوزه اختیار شورای نگهبان است.

شریعت نژاد مهم ترین علت رد صلاحیت یکی از افراد یاد شده را تبلیغات زود هنگام عنوان کرد و خواستار توجه جدی کاندیداها به قوانین مربوطه شد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به تعداد کاندیداهای انصرافی در این مرحله گفت: تاکنون هشت نفر از حضور در انتخابات در حوزه های انتخابیه مختلف استان انصراف داده اند.