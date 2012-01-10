3500 تن میوه شب عید در اردبیل ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عظمایی عصر سه شنبه در جلسه ستاد کنترل قیمت و تنظیم بازار استان اردبیل اظهار داشت: از این رقم هزار و 500 تن سیب و دو هزار تن پرتقال است.

وی با تاکید بر تامین میوه شب عید شهروندان و توزیع آن با قیمت مصوب دولتی، افزود: میوه شب عید از نیمه دوم اسفندماه همزمان در سراسر استان و در مراکز اعلام شده عرضه خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، تجارت و معدن استان اردبیل اضافه کرد: علاوه بر این برای عرضه مستقیم کالا در نیمه دوم اسفند ماه با مشارکت و همکاری دستگاههای مربوط نمایشگاههایی به منظور اجرای طرح نظارتی و تنظیم بازار برگزار می شود.

وی با تاکید بر اهمیت کنترل و نظارت دقیق بر قیمتها در تنظیم بازار، تصریح کرد: تلاش می کنیم در نقاط مختلف و پر تردد شهر مکانهای مناسبی را برای عرضه مستقیم کالا پیش بینی کنیم تا مردم بتوانند مایحتاج اساسی خود را به آسانی تهیه و تامین کنند.

عظمایی از برپایی نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا در مرکز استان و شهرستانهای تابعه خبر داد و گفت: برای تعیین قیمت شیر، عرضه و بسته بندی و توزیع آن طی دو هفته آینده ارزیابی کارشناسی صورت خواهد گرفت و قیمت جدید تعیین می شود.

وی همچنین در خصوص افزایش نرخ حمل و نقل بار و ناوگان مسافربری افزود: افزایش قیمتها در زمینه حمل و نقل بار و مسافر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اعمال شده و تا پایان سال هیچگونه افزایش در کرایه حمل و نقل صورت نخواهد گرفت.