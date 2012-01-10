دیدار اعضای کمیته سیاستگذاری وزارت خارجه چین با معاون وزیرامورخارجه کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه چین در افکار عمومی منطقه اظهار کرد: چین می تواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه ایفا کند و کشورمان برای تبادل نظر و توسعه همکاریها در موضوعات منطقه ای آمادگی دارد.

معاون وزیرخارجه کشورمان افزود : منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرحله تاریخی و حساسی قرار گرفته و افزایش رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه ای ما را به اتخاذ مواضع واقع بینانه و سازنده در قبال تحولات کمک می کند .

امیر عبداللهیان در این دیدار دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه ای را بر پایه مطالبات مردم و با در نظر گرفتن بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای طرف چینی تبیین و بر ضرورت پیگیری جدی تحولات منطقه به دلیل سرعت ، عمق و گستردگی آن تاکید کرد .

وی با انتقاد از رفتار دوگانه برخی از کشورها در قبال تحولات منطقه گفت : شرایط در یمن و بحرین رو به بهبود نیست چرا که مطالبات مردمی در این کشورها مورد بی توجهی قرار گرفته و مداخله خارجی و سیاست سرکوب و کشتار در آنها تداوم دارد ، در سوریه نیز در شرایطی که روند اصلاحات به خوبی آغاز شده است شاهد مداخله خارجی و برخی تحرکات تروریستی هستیم اما اطمینان داریم که سوریه به خوبی در مسیر اصلاحات و مقابله با مداخله خارجی پیش خواهد رفت .

امیرعبداللهیان راهکار مناسب در سوریه ، بحرین و یمن را گفتگو ، مقابله با مداخله خارجی و انجام اصلاحات و اقدامات اعتماد آفرین دانست .

رئیس کمیته مشورتی سیاستگذاری وزارت خارجه چین نیز ضمن تشکر از دریافت دیدگاههای کشورمان نسبت به تحولات جاری در منطقه ، دیدگاههای دو کشور را نزدیک به هم ارزیابی و آمادگی کشورش را برای همکاری در مسائل منطقه ای اعلام و بر اهمیت استمرار رایزنی ها میان تهران و پکن تاکید کرد .