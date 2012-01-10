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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

دیدار اعضای کمیته سیاستگذاری وزارت خارجه چین با معاون وزیرامورخارجه کشورمان

دیدار اعضای کمیته سیاستگذاری وزارت خارجه چین با معاون وزیرامورخارجه کشورمان

رئیس و اعضای کمیته مشورتی سیاست خارجی وزارت خارجه چین ، صبح امروز با معاون عربی و آفریقایی وزیرخارجه کشورمان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و تحولات منطقه ای و بین المللی تبادل نظر و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه چین در افکار عمومی منطقه اظهار کرد: چین می تواند نقش مهمی در ایجاد صلح و ثبات در منطقه ایفا کند و کشورمان برای تبادل نظر و توسعه همکاریها در موضوعات منطقه ای آمادگی دارد.

معاون وزیرخارجه کشورمان افزود : منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرحله تاریخی و حساسی قرار گرفته و افزایش رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه ای ما را به اتخاذ مواضع واقع بینانه و سازنده در قبال تحولات کمک می کند .

امیر عبداللهیان در این دیدار دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه ای را بر پایه مطالبات مردم و با در نظر گرفتن بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برای طرف چینی تبیین و بر ضرورت پیگیری جدی تحولات منطقه به دلیل سرعت ، عمق و گستردگی آن تاکید کرد .

وی با انتقاد از رفتار دوگانه برخی از کشورها در قبال تحولات منطقه گفت : شرایط در یمن و بحرین رو به بهبود نیست چرا که مطالبات مردمی در این کشورها مورد بی توجهی قرار گرفته و مداخله خارجی و سیاست سرکوب و کشتار در آنها تداوم دارد ، در سوریه نیز در شرایطی که روند اصلاحات به خوبی آغاز شده است شاهد مداخله خارجی و برخی تحرکات تروریستی هستیم اما اطمینان داریم که سوریه به خوبی در مسیر اصلاحات و مقابله با مداخله خارجی پیش خواهد رفت .

امیرعبداللهیان راهکار مناسب در سوریه ، بحرین و یمن را گفتگو ، مقابله با مداخله خارجی و انجام اصلاحات و اقدامات اعتماد آفرین دانست .

رئیس کمیته مشورتی سیاستگذاری وزارت خارجه چین نیز ضمن تشکر از دریافت دیدگاههای کشورمان نسبت به تحولات جاری در منطقه ، دیدگاههای دو کشور را نزدیک به هم ارزیابی و آمادگی کشورش را برای همکاری در مسائل منطقه ای اعلام و بر اهمیت استمرار رایزنی ها میان تهران و پکن تاکید کرد .

کد مطلب 1506679

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