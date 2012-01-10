سلطانی: هدف «گفت» بردن کتاب به زندگی روزمره مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سهشنبه 20 دیماه سومین جشنواره «گفت» که از 10 تا 20 دیماه در راسته خیابان کریمخان زند تهران برگزار شده بود، در خانه هنرمندان و در مراسمی ویژه با حضور پیشکسوتان عرصه نشر و کتابفروشی به کار خود پایان داد.
این مراسم در حالی برگزار شد که با یک نگاه میشد حضور چهرههای قدیمی نشر کشور را دید که کنار یکدیگر نشسته بودند؛ افرادی که همگی سالهای سال برای کتاب و کتابخوانی تلاش کردهاند و جمع تجربه آنها در عرصه نشر کشور از 100 سال هم بیشتر است.
در این مراسم که اجرای آن را بابک چمنآرا مدیر فروشگاه بتهون و یکی از اعضای «گفت» برعهده داشت، محمد زارع مدیر نشر رود و یکی دیگر از دستاندرکاران جشنواره در سخنانی گفت: من به نمایندگی از کتابفروشها و مدیران دیگر مراکز فرهنگی که در این دوره از جشنواره حضور داشتند به ایراد سخن میپردازم.
وی ادامه داد: هدف از برپایی جشنواره گفت طرح این موضوع بود که با وجود رکود بازار فروش کتاب، مراکز فرهنگی خیابان کریمخان زند کماکان فعال و به دنبال چارهجویی برای این مشکل هستند.
مدیر نشر رود برخی از امتیازهای جشنواره را اینگونه نام برد: ارائه ده درصد تخفیف از قیمت پشت جلد کتاب، استفاده از فرصت معرفی بیشتر و بهتر تازههای نشر، ارائه کارتهای الکترونیک کتاب با نام «گفت» که با تخفیف پلهای عمل میکند و در همه فروشگاههای مشارککننده در جشنواره اعتبار دارند، تلاش برای رفع معضل تیراژ پایین کتاب، فرهنگسازی برای بالا رفتن آمار مطالعه در کشور و .. برخی از اهدافی بود که جشنواره دنبال کرد.
زارع افزود: کتاب در حال حاضر جایگاه درخور خود را در سبد خانواده ندارد و هدف ما هم نقد یک قشر و یا رفتار اجتماعی خاص نیست بلکه به دنبال یافتن دلایل مختلف این مشکل و رفع آن هستیم. به اعتقاد ما فرهنگسازی از طریق تبلیغات یکی از راههای رفع مشکل است که در این راه رسانهها و مسئولان فرهنگی کشور نقش مهمی دارند.
وی درباره پیشنهادهایی که اعضای تشکیلدهنده ستاد برپایی جشنواره «گفت» به مسئولان ارائه کردهاند، اینگونه توضیح داد: تغییر طراحی عمومی خیابان کریمخان برای تبدیل آن به گذر فرهنگی، ایجاد ایستگاههای مطالعه جنب کتابفروشیهای این خیابان، ساخت و نصب تندیس و سردیس بزرگان ادبیات در خیابان کریمخان، تدارک پارکینگ به اندازه کافی، ایجاد مکانهایی برای برپایی گالری و اجرای تئاترهای خیابانی، ایجاد فرصت تبلیغات تازههای نشر و جشنواره گفت از جمله پیشنهادهای ما است که امیدواریم روزی جامه عمل بپوشد.
در ادامه مراسم پژمان سلطانی مدیر 2 دوره اخیر جشنواره «گفت» در سخنانی گفت: گرچه سومین گفت هم به پایان رسید ولی حکایت فرهنگ و کتاب و گفتگو همچنان باقی است. ما در حد توان خود سعی میکنیم با عشق به کتاب این جمع صنفی را حفظ کنیم و این اتفاق را از جغرافیای یک خیابان خارج کرده و به زندگی مردم ببریم و «گفت» را به «گفتگو» تبدیل کنیم.
وی ادامه داد: اگر حتی در آینده هم برخی از اعضای جمعی که این جشنواره را راه انداختهاند، نباشند ولی ما مطمئن هستیم که این راه ادامه مییابد و دیگرانی خواهند بود که در این مسیر تلاش خواهند کرد و این فعالیت فرهنگی ادامه مییابد. ما میخواهیم کتابها را از قفسهها بیرون آورده و به میان مردم در اتوبوسها، متروها، کافهها و همه عرصههای زندگی ببریم.
دبیر جشنواره «گفت» تاکید کرد: در این دوره اعضای جدیدی به ما پیوستند و من از مدیر کتابفروشی امید صبا، مدیر کتابفروشی و نشر آبی، مدیر موسسه ایده، مدیران کافه آپارات و رستوران فلینی که ما را همراهی کردند تشکر میکنم. اضافه شدن این اعضا به رونق بیشتر جشنواره منجر شد. من همچنین از آقای مسجدجامعی که مایه دلگرمی ما بودهاند، ضرغامی معاون زیباسازی شهرداری و شهردار منطقه 6 و همکاران رسانهای نیز تشکر میکنم.
وی در پایان صحبتهایش از تجلیل از داوود رمضان شیرازی مدیر نشر سنایی و از موسفیدان عرصه نشر و کتابفروشی، پس از اجرای موسیقی توسط گروه ماهور خبر داد.
ادامه دارد...
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