پایان کار واحدهای مسکونی فاقد تخلف ری تا پایان سال صادر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین باقرنژاد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با هماهنگیهای انجام شده مقدمات صدور پایان کار و اسناد واحدهای مجتمع مسکونی ارکیده شهرری آغاز می شود.

وی گفت: براساس این توافق پایان کار واحدهای مسکونی که دارای تخلف نباشند تا پایان سال صادر خواهد شد.

این مسئول افزود: مالکان واحدهای مسکونی این مجتمع که دارای تخلف هستند، می توانند با رفع تخلف نسبت به صدور پایان کار واحدهای خود تسریع ایجاد کنند.

وی بیان کرد: ماجرای ارکیده یکی از پرونده هایی بود که بازتاب زیادی در جامعه داشت و حدود سه هزار واحد اضافه تر از تراکم به مردم فروخته شده بود که با حمایت شهرداری تهران و دولت این مشکل حل شد و اکنون حدود یک هزار و 65 واحد در این مجمتع مسکونی ساکن هستند.

باقرنژاد افزود: بعد از گذشت سالها واحدهای مسکونی ارکیده به دلیل نداشتن پایان کار فاقد سند بودند که این امر سالها مشکلاتی را برای ساکنان و خانواده های آنان ایجاد کرده بود.

وی بیان داشت: برخی واحدها شاید به دلیل برخی مشکلات نیاز به مطرح شدن در کمیسیون ماده 100 را داشته باشد که این امر انکار ناپذیر است ولی اراده شهرداری، دادستان و مجری طرح حل مشکلات ساکنان برای دریافت سند است که ساکنان واحدهای مسکونی ارکیده خود نیز باید با حل مشکلات پیش رو برای تسریع در صدور اسناد مالکیت خود تلاش داشته باشند.

فرماندار شهرری ادامه داد: با هماهنگی با دستگاههای ذیربط مقرر شد که شهرداری بابت طلب خود از این طرح مقداری را با هماهنگی با شهرداری تهران کاهش و مابقی را مجری طرح پرداخت کند تا پایان کار هر چه سریعتر صادر شود.