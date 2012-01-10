هیئتها با آگاهی نسبت به اربعین حسینی در عزاداریها حاضر شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان شامگاه سه شنبه درهمایش مسئولان هیئتهای مذهبی شهرستان اراک که درسالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی برگزار شد، افزود: مراسم عزاداری اربعین باید متناسب با عظمت امام حسین (ع) برگزار شود و عظمت این مراسم نشان از عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی گفت: امام حسین(ع) با قیام خونین خود انسانها را از جهل و نادانی به مسیر سعادت هدایت کردند و انسانها امروزه باید از راه و منش ایشان روش درست زندگی را بیاموزند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: هیئت های مذهبی باید معیارشان را ولایت پیروی و از امام عصر قرار دهند که دشمن هم به نقش و قدرت ولایت در استواری و اقتدار نظام و کشور پی برده است.

وی بر حضور جوانان در هیئتها، تاکید کرد و گفت: این دسته های عزاداری باید حفظ شود و شاهد حضور جوانان و نوجوانان در این محافل باشیم.

سرلکیان افزود: پس از برگزاری عزاداری اربعین، هیئتهای مذهبی برای برگزاری مراسم رحلت پیامبر(ص)، دهه آخر ماه صفر، دهه فجر، شهادت امام حسن عسگری و آغاز امامت مهدی(عج) برنامه ریزی کنند تا مراسم های متناسب برگزار کنند.

