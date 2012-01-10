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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۰:۲۵

سرلکیان به مهر خبر داد:

تجمع هیئتهای مذهبی اراک در اربعین حسینی

تجمع هیئتهای مذهبی اراک در اربعین حسینی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: تجمع بزرگ هیئتهای مذهبی شهر اراک اربعین حسینی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش بصیرت و آگاهی عزاداران از اهداف برگزاری تجمع بزرگ هیئت های عزاداری در روز اربعین حسینی است.

وی افزود: برپایی  یک مراسم عزاداری و به تصویر کشیدن حضور حماسی مردم در مراسم عزاداری سالار شهیدان از نشانه های وحدت مسلمانان است و در روز اربعین حضور هیئتهای عزاداری و مردم این مهم را به دشمنان ثابت می کند.

سرلکیان سوگواری، مداحی، سخنرانی و برپایی نماز جماعت را از برنامه های روز اربعین در میدان سرداران عنوان کرد.

وی افزود: در استان مرکزی دو هزار و 36 هیات مذهبی ثبت شده است که 730 هیئت در شهر اراک فعالیت می کنند که 130هئیت از آن را هیئت های خواهران تشکیل می دهند.

کد مطلب 1506697

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