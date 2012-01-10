کمپ مسافری در روستای "گرمارود" احداث می ‌شود

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در روستای هدف گردشگری (گرمارود) که یکی از مناطق بکر طبیعی استان در منطقه الموت بوده و یکی از مسیرهای صعود کوهنوردان به قلل البرز مرکزی با ارتفاع بالای چهار هزار متر است احداث این کمپ برای اسکان و اقامت مسافران ضروری بوده و در حال حاضر در دست احداث است.

محمدی با اشاره به وضعیت کنونی در روستای هدف گردشگری گرمارود افزود: در حال حاضر هتل نویزر با منظره قله شاه البرز و کاشانه‏های گردشگری تنها محل اقامت مسافران در این منطقه است که با استقبال گردشگران برای استفاده از فضای زیبای منطقه این میزان تاسیسات گردشگری پاسخگوی نیاز آن‌ها نبوده و امیدواریم با راه اندازی این کمپ مشکل اسکان مسافران برطرف شود.

وی با توصیف موقعیت روستای گرمارود یادآورشد: روستای گرمارود یا گرماب رود، از شمال به قلعه نویذر، منطقه زرسک و گچ لات و از جنوب به گردنه‏های اوانک، از شرق به گردنه نرم و کوه‏های اواتر و از غرب به قریه کلان محدود می ‏شود و با آبشاری به ارتفاع حدود 150 متر محلی جذاب برای گردشگران در فصل بهار است.

محمدی ظرفیت‏ مهم دیگر روستای هدف گردشگری گرمارود را وجود آب‏های معدنی عنوان کرد و گفت: آب معدنی گرمارود با نام گرآب یا گراو، در چند کیلومتری محله گرمارود قرار دارد که از شهرت خاصی برخوردار است به ‌گونه ‏ای که برخی وجود آب‏های معدنی گرم و سرد در دامنه کوه‏ها و پیوستن آن به رود گرمارود را از مهم‏ترین علل نامگذاری این روستا می‏دانند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، روستای گرمارود را یکی از گذرگاه‌ها و راه‌های مال‌ رو قدیم قزوین به مازندران ذکر کرد و یادآورشد: با راه اندازی جاده جدید قزوین به تنکابن امیدواریم در آینده‏ نزدیک این منطقه بیشتر معرفی شده و زمینه رشد و توسعه گردشگری در بخشهای مختلف استان فراهم شود.

