بسیجیان در کپه کاری مراتع تاکستان مشارکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عظیمی در این باره اظهارداشت: در اجرای تحقق فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از جوانان در طرح های سازندگی و پرکردن اوقات فراغت جوانان، طرح کپه کاری در 40 هکتار مرتع روستای سگز آباد و بخش خرمدشت انجام شده است.



وی با قدر دانی از تلاش نیروهای بسیج طرح هجرت این شهرستان تصریح کرد: این طرح با همکاری اداره منابع طبیعی و بسیج سازندگی شهرستان تاکستان اجرا شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تاکستان یادآورشد: اجرای سریع و هزینه اندک از شاخص های اصلی طرحهای بسیجی است و با مشارکت بسیجیان خدمات بسیار خوبی به روستائیان ارائه می شود.



عظیمی هدف از اجرای این طرح را افزایش پوشش گیاهی برای کنترل فرسایش، رسوب و تولید علوفه ذکر کرد و افزود: این اقدام برای جلوگیری از هدر رفتن آب و تــقویت سفره‌های آب زیرزمینی و همچنین استفاده بهینه از نزولات آسمانی انجام می‌ شود.



وی بیان کرد: بسیاری از طرح ‌های بیولوژیک مرتع، بیابان و آبخیزداری این شهرستان با مشارکت و همکاری نیروهای بسیج سازندگی در قالب طرح هجرت سه اجرا می ‌شود.

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عظیمی اظهار امیدواری کرد با اجرای طـرح‌های مختلف توط سازمان بسیج سازندگی، از مراتع و منابع طبیعی استان به خوبی حفاظت شود.

