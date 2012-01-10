به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده پس از شکست 2 بر یک تیمش مقابل تراکتورسازی تبریز ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: همانطور که پیش از این گفته بودم در بازی با تراکتورسازی یک فوتبال استثنایی از سوی بازیکنان تیم ذوب آهن به نمایش گذاشته شد.
وی در همین خصوص افزود: در این بازی تا قبل از اخراج بازیکنمان برنامههای که مدنظر داشتیم به خوبی پیش میرفت و با توجه به تمریناتی که برای این بازی انجام داده بودیم امکان نداشت که تیم تراکتورسازی بتواند به ما گل بزند، مگر اینکه شاگردانم مرتکب اشتباه شوند که متاسفانه این اتفاق هم افتاد و روی اشتباهات فردی آنها دو گل خوردیم.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن با تاکید براینکه نمیتوانم قبول کنم نحوه قضاوت داور در نتیجه بازی تاثیرگذار نبوده است، تاکید کرد: در صحنه گل اولی که تیم تراکتورسازی به ما زد کمک داور پرچم زده بود و در بازی بازیکنان ما نیز به دلیل این موضوع وقفه ایجاد شد. آنها پس از یک مکث کوتاه به بازی ادامه دادند که متاسفانه دیر شده بود و بازیکنان تراکتورسازی از این فرصت استفاده کرده و به گل رسیدند.
وی با ابراز خرسندی از عملکرد بازیکنانش گفت: اگر بازیکنانم دقت بیشتری داشتند حتی میتوانستند در دقایق پایانی گل مساوی را نیز به ثمر برسانند.
ابراهیمزاده در پاسخ به این پرسش که "دلیل ناراحتی شما در کنار زمین و حرکاتی که انجام میدادید، چه بود؟"، گفت: من به بازیکنانم گفته بودم که مبادا به دلیل اشتباهات فردی گل بخورید اما وقتی این اتفاق افتاد و منجر به گل خوردن تیم شد به شدت ناراحت شدم و توی سر خود میزدم، چراکه نمیتوانستم آرام باشم! البته باید قبول کنیم که اشتباهات فردی نیز جزئی از فوتبال است.
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: من اعتقادی به ضدفوتبال ندارم حتی اگر دفاع مطلق نیز میکردیم باز هم شاید مدافعان ما مرتکب اشتباه میشدند. آنها در این بازی فقط برای ضربات ایستگاهی و شروع مجددها جلو می کشیدند.
ابراهیمزاده در خاتمه با بیان اینکه با توجه به فرهنگ غنی مردم تبریز از آنها انتظار بیشتری دارم، گفت: من از هواداران تیم تراکتورسازی میخواهم مثل همیشه هم تیم حریف و هم تیم خود را تشویق کنند. به نظرم اگر تمرکز آنها بیشتر به تشویق تیم خود بوده و به حواشی توجه نکنند، تیم تراکتورسازی میتواند موفقتر باشد.
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