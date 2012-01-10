ساخت و ساز در مسیر بادهای ورودی به تهران ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا محمودی عصر سه شنبه در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران گفت: با یک گروه مهندسان مشاور قراردادهایی در جهت تعیین مسیر بادهای که از منجیل به تهران می وزد و تحت عنوان بادهای شهریار معروف هستند و در سالهای اخیر در اثر ساخت و سازهای بدون مطالعه مسیرشان تغییر کرده بسته ایم تا با مطالعاتی که انجام می دهند طرح تفصیلی شهر تهران را به گونه ای تنظیم کنند که هرگونه ساخت و ساز به ویزه بلند مرتبه سازی در مسیر این بادها ممنوع شود.

وی با بیان اینکه با رعایت ساخت و ساز اصولی در مسیر این بادها، بادهای شهریار تا دماوند می وزند افزود: اما به دلیل ساخت و سازهای بی مورد مسیر این بادها تغییر کرده و موجب تغییر اقلیم در شهر تهران شده است.

به گفته محمودی، همچنین این گروه مهندسان باید مسیر رود دره فرحزاد، درکه و کن را که به دلیل ساخت و ساز بدون مطالعه مسیر ورود باد به تهران را مختل کرده اند مشخص کنند تا شهرداری هرگونه ساخت و ساز در این مسیر را ممنوع کند.

معاون عمرانی استانداری تهران اظهار داشت: بارور سازی ابرها یکی دیگر از طرحهایی است که در این کارگروه به تصویب رسید اگرچه براساس تجربیاتی که به دست اوردیم ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون که در حال حاضر مهمترین معظل آلودگی هوا هستند در روزهای بارانی هم کاهش چندانی نداشته اند مگر اینکه بارندگی شدید و سیل آسایی رخ دهد.

به گفته وی، با این حال برای بارور سازی ابرها با شرکت آب منطقه ای قردادهایی بسته و اعتباراتی پیش بینی کرده ایم تا در این فصل که زمان مناسبی برای بارورسازی است این اقدام انجام شود.

محمودی با اشاره به یکی دیگر از مصوبات این کارگروه افزود: امیدواریم در سفر چهارم رئیس جمهور اختصاص 20 میلیارد تومان اعتبار برای جنگلکاری در حاشیه سد ماملو محقق شود که برای تامین اب این فضای سبز با شرکت آب منطقه ای مذاکراتی انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری تهران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین دلایل تولید ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون وجود لاستیک های غیر استاندارد در خودروها است تصریح کرد: در حال حاضر 4 میلیون وسیله نقلیه در تهران تردد می کند که با توجه به اینکه هر خودرو 4 چرخ دارد می توان گفت 16 میلیون حلقه لاستیک از این طریق و همچنین با توجه به وجود سه میلیون موتور سیکلت که هر یک دو چرخ دارند در مجموع حدود 25 میلیون حلقه لاستیک در تهران یکی از مهمترین منابع تولید ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون هستند.

وی اظهار داشت:با توجه به اینکه مهمترین عناصر تشکیل دهنده ذرات معلق ذرات حاصل از سایش لاستیک های غیر استاندارد بر آسفالت های غیر استاندارد است به همین دلیل مصوبه دیگر این کارگروه تعیین استاندارد لاستیک های تولیدی و وارداتی تا بتوان حداقل در کلانشهرها خودروها وادار به استفاده از لاستیک با کیفیت کرد.

به گفته محمودی استانداری تهران آمادگی ارائه هرگونه تسهیلات و حمایت از محققان و شرکتهایی که قادر به ارائه آسفالتی که پایه ان از مواد نفتی نباشد و قابل استفاده در خیابانها و اتوبانهای تهران باشد را دارد.

معاون عمرانی استاندار تهران در این جلسه اعتبار لازم برای پروژه های ترسیب کربن که توسط اداره کل منابع طبیعی استان تهران ارائه شده است را تصویب کرد.

محمودی در پایان با اشاره به آزاد سازی بیش از 50 هکتار فضای سبز در شرق تهران که روز گذشته با همکاری قوه قضائیه و یگان حفاظت محیط زیست از زمین خواری با نام ه. ت پس گرفته شد گفت: این طرح ضربتی 24 ساعت پس از اطلاع رسانی ستاد فضای سبز انجام شد و در حال حاضر زمین خوار مذکور به دادگاه معرفی و تمامی ماشین آلات و وسالیل نفیه اش توقیف و فضای سبز مذکور با زپس گرفته شده است.