شهردار قم به عنوان مدیر برتر ارتباط گستر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در هفتمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی های سراسر کشور که با حضور دکتر رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان، پژوهشگران و استادان علم ارتباطات در مرکز همایش‌های بین المللی برج میلاد بر گزار شد، به عنوان مدیر برتر ارتباط گستر انتخاب و معرفی شد.

‌

پاسخگوئی مناسب و صریح به درخواست‌های شهروندان، ارتباطات مردمی، اهمیت به توسعه و گسترش روابط عمومی از جمله شاخصه های مطرح شده شهردار قم به عنوان مدیر ارتباط گستر در این همایش بود.



در این مراسم لوح سپاس و تندیس یاد شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به نماینده شهرداری قم اهدا شد.



در متن تقدیر نامه خطاب به شهردار قم آمده است: بی تردید خدمت به انسان ها در جامعه اسلامی مبتنی بر نگاه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات، در راستای خشنودی خداوند متعال است.



هیئت داوران سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با هدف توسعه ارزش های متعالی، توسعه مردم مداری، پی ریزی و گسترش ارتباطات انسانی، اجتماعی و شهروندی متقارن و همسنگ عنوان مدیر ارزش آفرین ارتباط گستر را به دلیل خدمات موثر، توسعه ارتباطات با جامعه مخاطب، توجه به افکار عمومی و حمایت از برنامه های ارتباطی و نگاه تخصصی به روابط عمومی شایسته جنابعالی می‌داند و این لوح سپاس را به شما اهداء می‌کند.



امید است تا با استعانت از ایزد منان شاهد اهتمام حضرتعالی برای ارتقاءروز افزون ارزشها و سرمایه های ارتباطی بر اساس آموزه های اسلامی باشیم.



گفتنی است هفدهمین جشنواره روابط عمومی ها، از تاریخ 17 دی ماه سال جاری آغاز و به مدت سه روز در مرکز همایش‌های برج میلاد و با حضور بیش از هزار و 500 نفر از استادان، کارشناسان و مدیران عرصه روابط عمومی برگزار شد.