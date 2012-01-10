انتشار 115 مقاله ISI توسط اساتید خانم دانشگاه آزاد قائمشهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقرزاده عصر سه شنبه در بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی زنان منطقه سه دانشگاه آزاد افزود: در طول مدیریت سه ساله خود در واحد قائمشهر بر روی مقوله پژوهش تاکید بسیار داشته و بر این باوریم که پژوهش گرانیگاه آموزش است.

وی، به تعداد اعضاء هیئت علمی واحد قائم شهر اشاره کرد و افزود: از 320 نفر عضو هیئت علمی، 40 نفر آنان خانم هستند که از این تعداد حدود 90 درصد دارای مدارک دکترا و یا دانشجوی دکترا هستند.

باقرزاده از ارائه 115 مقاله ISI در دو سال اخیر و چاپ سه عنوان کتاب تالیف شده در سال جاری از اساتید خانم در این واحد خبر داد و اظهار داشت: این آمار نشان دهنده این است که حضور زنان در عرصه پژوهش توانست فضای خوبی را فراهم کند و با توجه به نحوه فعالیتها انتظار می رود بهتر از این حاصل شود.

وی از اعضای شورا خواست در واحدها از مسئولان کار تقاضا تا هدف مشخصی را دنبال کنند و اگر هدف تفکیک شده و روشن شود نتایجی که حاصل می شود قابل تفکیک بوده و میزان رشد و یا توسعه واقعی از این حیث قابل اکتشاف خواهد بود.

دانشگاه آزاد منطقه سه شامل استانهای مازندران و گلستان است.