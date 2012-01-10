مسئولیت 85 درصد ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون بر عهده بخش حمل و نقل است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول علی اشرفی پور در کارگروه کاهش آلودگی هوا که عصر سه شنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد، افزود: سایش لاستیکهای غیر استاندارد و آسفالت غیر استاندارد و همچنین احتراق ناقص سوخت از مهمترین دلایل تولید ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون است که امیدواریم با ارتقای استاندارد خودروها و همچنین سوخت بتوان تا حدودی این معضل را برطرف کرد.

به گفته وی محیط زیست استان تهران در کار پژوهشی که بر روی کشور آمریکا انجام می دهد مشخص شده اگر چه در این کشور سطح استاندارد سوخت و خودرو بسیار بالاتر از ایران است و همچنین از نظر فضای سبز و پوشش جنگلی نیز در وضعیت بهتری نسبت به ایران قرار دارد اما آنها نیز در بسیاری از روزها با مشکل ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون روبرو هستند.

علی اشرفی پور اظهار داشت: بنابراین اگر چه ارتقای استانداردها تا حدود زیادی به کاهش این آلاینده کمک می کند اما نباید انتظار داشت که با ارتقای استانداردها به طور کلی ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون از بین بروند.

وی با انتقاد از سازمان هواشناسی که تنها اقدام به اعلام شرایط پایداری جوی می کند، گفت: بهتر است در این سازمان تحقیقاتی برای ارائه راهکار در جهت از بین بردن و شکستن پایداری جوی انجام و نسخه هایی ارائه شود.

به گفته مدیر کل محیط زیست استان تهران بسیاری از کشورها در این زمینه تجربیات بسیار خوبی دارند.

علی اشرفی پور عنوان کرد: بنابراین ارتقای استانداردها در کنار افزایش استفاده از وسایل نقلیه عمومی و طرحهای ایجاد ناپایداری مصنوعی و تکنیکهای الکترومغناطیس می تواند بر کاهش آلاینده ها موثر باشد.

به گفته وی، در کشورهایی مانند سوئد و دانمارک از پروژه های زمین گرمایی که به وسیله آن کف خیابانها را گرم می کنند در جهت از بین بردن پدیده وارونگی که به دلیل مایل بودن تشعشعات خورشیدی در فصول سرد حادث می شود استفاده می نمایند.

وی با اشاره به هفته هوای پاک که از 25 دی ماه آغاز می شود و تا اوایل بهمن ادامه دارد در مورد برنامه های محیط زیست در این هفته گفت: یکشنبه 25 دی ماه همزمان با به صدا درآمدن زنگ هوای پاک همایش صنعت سبز در سازما ن محیط زیست برگزار می شود و با همکاری محیط زیست استان تهران، پلیس راهور و مراکز معاینه فنی خودروها اقداماتی در جهت تشویق صنایع سبز صورت می گیرد. همچنین در این روز کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران جلسه فوق العاده ای برگزار می کند.

به گفته وی، روز دوشنبه 26 دی ماه برنامه نمادین درختکاری در پارک پردیسان با حضور استاندار تهران و رئیس سازمان محیط زیست برگزار می شود و بیانیه ای در خصوص مطالبات مردمی در مورد کاهش آلودگی هوا ایراد می شود و مسابقه دوچرخه سواری نیز برگزار می شود.

علی اشرفی پور اظهار داشت: روز سه شنبه 27 دی ماه در یکی از شرکتهای خودروساز از خودرویی با استاندارد یورو 4 رونمایی می شود.

وی تصریح کرد: روز چهارشنبه 28 دی ماه در پالایشگاه نفت شهید تندگویان برای اولین بار سوخت یورو 4 در تهران عرضه می شود. در این هفته همچنین برنامه تست خودروهای تولیدی در شهر هشتگرد انجام می شود که چنین همایشهایی در خصوص بررسی اقدامات راهبردی در رابطه با کاهش آلودگی هوا برگزار می شود.