افزایش 100 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیروزه گفت: طی پنج ‌سال گذشته فعالیت خوبی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مطالعه صورت گرفته که این امر باعث افزایش تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی به بیش از دو برابر شده است.

وی افزود: تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان از 8 هزار و دویست نفر به 30 هزار و پانصد نفر افزایش پیدا کرده است.

فیروزه با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی استان در این مدت از 12 به 64 واحد افزایش داشته است، گفت: تحقیقات انجام شده نشان‌دهنده افزایش سرانه مطالعه در استان است.

وی گفت: طبق گزارش شورای فرهنگ عمومی کشور در انتهای سال 88 متوسط زمان مطالعه کتب غیردرسی استان 58 دقیقه در هفته بوده است.

کارشناس آمار کتابخانه های عمومی استان یادآور شد: با درنظر گرفتن اینکه منظور از مطالعه تنها کتاب نیست، اگر استفاده از رسانه‌های مکتوب و اینترنت هم جزو این سرانه محاسبه ‌شود، این میزان بالاتر بوده و بیش از 110 دقیقه می‌رسد.