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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

فیروزه:

افزایش 100 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی خراسان شمالی

افزایش 100 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: کارشناس آمار اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی از افزایش 100 درصدی اعضای کتابخانه های عمومی استان طی پنج سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فیروزه گفت: طی پنج ‌سال گذشته فعالیت خوبی در زمینه ایجاد زیرساخت‌های مطالعه صورت گرفته که این امر باعث افزایش تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی به بیش از دو برابر شده است.

وی افزود: تعداد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان از 8 هزار و دویست نفر به 30 هزار و پانصد نفر افزایش پیدا کرده است.

فیروزه با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی استان در این مدت از 12 به 64 واحد افزایش داشته است، گفت: تحقیقات انجام شده نشان‌دهنده افزایش سرانه مطالعه در استان است.

وی گفت: طبق گزارش شورای فرهنگ عمومی کشور در انتهای سال 88 متوسط زمان مطالعه کتب غیردرسی استان 58 دقیقه در هفته بوده است.

کارشناس آمار کتابخانه های عمومی استان  یادآور شد: با درنظر گرفتن اینکه منظور از مطالعه تنها کتاب نیست، اگر استفاده از رسانه‌های مکتوب و اینترنت هم جزو این سرانه محاسبه ‌شود، این میزان بالاتر بوده و بیش از 110 دقیقه می‌رسد.

کد مطلب 1506720

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