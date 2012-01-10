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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۹

سردار سجادیان:

500 کیلوگرم موادمخدر در فارس کشف شد

500 کیلوگرم موادمخدر در فارس کشف شد

شیراز - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان فارس از کشف 500 کیلوگرم موادمخدر با انهدام دو باند قاچاق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ و به منظور جلوگیری از ورود و ترانزیت موادمخدر محورهای مواصلاتی این استان تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا طی هفته گذشته ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس و ماموران انتظامی شهرستانهای نی ریز، لارستان، سپیدان، جهرم، اقلید و خرمبید با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند در چند عملیات جداگانه دو باند تهیه و توزیع موادمخدر را شناسایی و منهدم کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در این رابطه بیش از 500 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و تعداد 14 قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر دستگیر شدند.

سردار سجادیان گفت: برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در دستور کار پلیس فارس قرار دارد.

کد مطلب 1506722

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