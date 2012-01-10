500 کیلوگرم موادمخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در تشریح این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان موادمخدر و سوداگران مرگ و به منظور جلوگیری از ورود و ترانزیت موادمخدر محورهای مواصلاتی این استان تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا طی هفته گذشته ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان فارس و ماموران انتظامی شهرستانهای نی ریز، لارستان، سپیدان، جهرم، اقلید و خرمبید با تلاش شبانه روزی و انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند در چند عملیات جداگانه دو باند تهیه و توزیع موادمخدر را شناسایی و منهدم کنند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: در این رابطه بیش از 500 کیلوگرم انواع موادمخدر کشف و تعداد 14 قاچاقچی و توزیع کننده موادمخدر دستگیر شدند.

سردار سجادیان گفت: برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در دستور کار پلیس فارس قرار دارد.