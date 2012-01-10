شورای فرهنگ عمومی با تشکیل بنیاد "ششم بهمن آمل" موافقت کرد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه کمیته برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی کشور که هفته جاری در تهران برگزار شد، دفاعیه خوبی در خصوص تشکیل بنیاد ششم بهمن آمل و ضرورت شکل گیری این بنیاد شد.

وی افزود: در آن جلسه، تاییدیه اولیه تشکیل بنیاد ششم بهمن آمل از کمیته برنامه ریزی شورای فرهنگ عمومی کشور اخذ و مقرر شد، در جلسه آینده شورای فرهنگ عمومی مطرح و پس از تایید و تصویب به منظور انجام کارهای قانونی و اداری به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شود.

دبیر شواری فرهنگ عمومی آمل اضافه کرد: پیگیری شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، برای تشکیل بنیاد ششم بهمن به منظور ماندگاری حماسه اسلامی مردم آمل، در واقعه سال 60 تا تصویب نهایی آن ادامه خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: در دیداری که مردم مازندران به مناسبت سالروز واقعه ششم بهمن سال 60 با حضرت آیت الله خامنه ای در ششم بهمن سال 88 داشتند، رهبر انقلاب در آن دیدار بر ماندگاری حماسه غرورآفرین این واقعه تاریخی تاکید داشتند.

وی یادآور شد: ایجاد کتابخانه ای با نام شهدای ششم بهمن سال 60 آمل، از سوی رئیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور به فرماندار آمل پیشنهاد شد.

در سحرگاه ششم بهمن سال 60 ، گروهی از منافقان کوردل از جنگلهای شهرستان آمل به قصد تصرف آمل به این شهر حمله کردند که مردم این شهرستان با حمله جانانه و ایستادگی در مقابل آنها، در چند ساعت این توطئه شوم آنان را پاسخ و مجاب فرار آنان شدند.

در این حماسه جاویدان که هر ساله از سوی مردم آمل گرامی داشته می شود، 40 نفر از مردم شهرستان آمل به شهادت رسیدند و تعدادی هم مجروح شدند.