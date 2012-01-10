  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۱:۱۱

ساعتی پیش؛

رئیس جمهور ونزوئلا را به مقصد نیکاراگوئه ترک کرد

رئیس جمهور ونزوئلا را به مقصد نیکاراگوئه ترک کرد

رییس جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر دوره ای به 4 کشور آمریکای لاتین از ونزوئلا عازم نیکاراگوئه شد.

به گزارش خبر گزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه به وقت محلی فرودگاه کاراکاس را به مقصد ماناگوآ پایتخت نیکاراگوئه ترک کرد.

دیدار و مذاکره با هوگو چاوز و رایزنی در خصوص مهمترین مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی ، شرکت در نشست مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور ، دیدار با تجار و مدیران شرکت های ایرانی فعال در ونزوئلا، امضای چند سند همکاری و انتشار بیانیه مشترک میان دوکشور و دیدار با ایرانیان مقیم ونزوئلا از جمله مهمترین برنامه های رییس جمهور در سفر به جمهوری بولیواری ونزوئلا بود. 

احمدی نژاد قرار است در جریان سفر به کشور نیکاراگوئه در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور شرکت کند.

کد مطلب 1506727

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها