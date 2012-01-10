رئیس جمهور ونزوئلا را به مقصد نیکاراگوئه ترک کرد

به گزارش خبر گزاری مهر، محمود احمدی نژاد صبح امروز سه شنبه به وقت محلی فرودگاه کاراکاس را به مقصد ماناگوآ پایتخت نیکاراگوئه ترک کرد.

دیدار و مذاکره با هوگو چاوز و رایزنی در خصوص مهمترین مسائل دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی ، شرکت در نشست مشترک هیات های عالی رتبه دو کشور ، دیدار با تجار و مدیران شرکت های ایرانی فعال در ونزوئلا، امضای چند سند همکاری و انتشار بیانیه مشترک میان دوکشور و دیدار با ایرانیان مقیم ونزوئلا از جمله مهمترین برنامه های رییس جمهور در سفر به جمهوری بولیواری ونزوئلا بود.

احمدی نژاد قرار است در جریان سفر به کشور نیکاراگوئه در مراسم تحلیف دانیل اورتگا رئیس جمهور این کشور شرکت کند.