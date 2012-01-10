قول عربستان به ادامه حمایت از صالح/مخالفتها با مصونیت دیکتاتور ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "فلیپ لوتر" رئیس بخش خاورمیانه ای و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل گفت : اعطای مصونیت به "عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن و ارکان رژیمش تلاشها برای محاکمه کسانی را که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، از بین می برد.

وی افزود: تصویب این قانون ضربه ای به عدالت است به ویژه اینکه خواسته اصلی انقلابیون یمن مجازات عاملان کشتار مردم است.

لوتر اظهار داشت : در این قانون بندی گنجانده شده است که لغو آن را غیر ممکن می کند و پارلمان یمن نباید بدون انجام تحقیقات درباره جنایات رخ داده، این قانون را تصویب کند.

از سوی دیگر جوانان یمنی ضمن مخالفت با قانون تصویب شده در کابینه این کشور برای اعطای مصونیت به عبدالله صالح و یارانش تهدید به تسخیر پارلمان و انتقال تظاهرات از برابر دانشگاه صنعا به مقابل پارلمان این کشور کردند.

این در حالی است که "ابوبکر القربی" وزیر امور خارجه یمن که به همراه "محمد باسندوه" نخست وزیر این کشور به تازگی از عربستان سعودی بازگشته است از تعهد سعودی ها به حمایت از یمن در مرحله انتقالی خبر داد.

شایان ذکر است که شورای همکاری خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی با طرح خود ضمن بی توجهی به انقلاب مردمی در این کشور زمینه را برای فرار عبدالله صالح دیکتاتور این کشور فراهم آوردند به طوری که هم اکنون یاران و فرزندان وی همچنان در قدرت و کابینه هستند و دو روز قبل کابینه قانون اعطای مصونیت به عبدالله صالح و ارکان رژیمش را تصویب کرد و آن را به پارلمان ارجاع داده است.