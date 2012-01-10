دزدان دریایی کشتی حامل محصولات پتروشیمی ایران را دزدیدند

به گزارش خبرنگار مهر، یک فروند کشتی حامل محصول پتروشیمایی سود کاستیک مجتمع پتروشیمی اروند توسط دزدان دریایی در خلیج عدن ربوده شده است.

این کشتی حامل 30 هزار تن سود کاستیک مجتمع پتروشیمی اروند که قرار بوده به یکی از کشورهای شمال آفریقا ارسال شود.

به گزارش مهر، مجتمع پتروشیمی اروند بزرگترین زنجیره پی وی سی جهان است که با سرمایه گذاری 1.6 میلیارد دلاری اخیرا در مدار بهره برداری قرار گرفته است.

پیگیریهای خبرنگار مهر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره جزئیات این حادثه در حال انجام است اما تاکنون هیچ یک از مقامات مسئول، این خبر را به طور رسمی تایید نکرده اند.