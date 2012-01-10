68 هزار هکتار جنگلکاری در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدی نژاد در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که عصر سه شنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد گفت: برای مبارزه با پدیده گرد و غبار اداره کل منابع طبیعی استان تهران طرحها و برنامه هایی دارد که در صورتی که در این کارگروه تصویب شود بزودی آنها را عملیاتی می کند.

به گفته وی هر هکتار جنگلکاری معمولی به طور متوسط 2.5 تن اکسیژن تولید می کند و بین 60 تا 70 تن آلاینده را جذب می کند.

عبدی نژاد با اشاره به اینکه بخش جنوبی استان تهران شامل شهرستانهای ورامین، شهر ری، اسلامشهر، ملارد، پیشوا شرایط بیابانی و نیمه بیابانی با بارندگی کمتر از 100 میلی متر و تبخیر بالای 2 هزار میلی متر دارند افزود: بخش اعظمی از گرد و غبار و ذرات معلق شهر تهران ناشی از همین شرایط بیابانی است البته بخشی از آن نیز متاثر از کشورهای همسایه و منطقه است.

وی اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی استان تهران در این راستا دو پروژه بلند مدت و میان مدت تعریف که در پروژه میان مدت که طرحی دو ساله و برای سالهای 91 و 92 است حدود 68 هزار هکتار اجرای عملیات بیولوژیک، بوته کاری، نهال کاری و پخش سیلاب در شهرستانهای مذکور در نظر دارد.

به گفته عبدی نژاد، برای این پروژه سه میلیارد تومان بودجه پیش بینی شده است که اگر این اعتبار تامین شود این پروژه از ابتدای سال آینده اجرایی می شود.

مدیر کل منابع طبیعی استان تهران افزود: این اداره کل یک پروژه بلند مدت 5 ساله با اشتراک مردم، دولت و سازمانهای بین المللی دارد که طی آن 35 هزار هکتار جنگلکاری و ترسیب کربن در منطقه ملارد، اخترآباد و شهریار اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه نیازمند 5 میلیارد تومان اعتبار است افزود: با توافقاتی که با سازمانهای بین المللی صورت گرفته قرار شد 2.5 میلیارد تومان از این بودجه را این سازمانها تامین کنند و 2.5 میلیارد تومان دیگر را استانداری تهران ظرف 5 سال یعنی سالی 500 میلیون تومان تحت عنوان پروژه ترسیب کربن تامین اعتبار کند.

به گفته عبدی نژاد، شرایط جوی و اقلیمی جنوب استان تهران به گونه ای است که بیش از 10 ماه از سال از انرژی خورشیدی برخوردارند در حالی که در حال حاضر تنها از یک درصد انرژی استفاده می شود. ما سعی داریم در پروژه ترسیب کربن تمامی انرژی مورد نیاز را از انرژی خورشیدی استفاده کنیم.