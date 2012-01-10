اداره های فعال در حوزه فرهنگ ایده های خود را ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالرحمان موسوی انور در یازدهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی گفت: اداراتی که در بخش فرهنگ فعالیت دارند از جمله دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و اداراتی که کارشناسان آنها می توانند طرحهای فرهنگی بدهند این طرحها را ارائه کنند تا بتوانیم بودجه لازم را از استان دریافت کرده و در این راه به کار گیریم.

وی افزود: جلسات شورای فرهنگ عمومی به دلیل معضلاتی که در جامعه مشاهده می شود بسیار حائز اهمیت است و روز به روز جایگاه خود را بهتر پیدا می کند اما برخی مواقع مشکلاتی نیز وجود دارد که این معضلات نیاز به انجام دادن کارهای نرم افزاری در سطح جامعه است که امیدواریم با پیگیریهای خوبی که در این شورا انجام می شود این مهم نیز تحقق یابد.

وی بیان کرد: زمانی که در جلسات فرهنگی حضور پیدا می کنیم باید ایده های فرهنگی داشته تا از سوی افراد حاضر مورد بررسی قرار گرفته و کاستیها و نواقص آن برطرف و به عنوان یک طرح به مجامع فرهنگی برای اجرا ارسال شود.

امام جمعه شهرستان سپیدان همچنین درباره نقشه راه که تبیین سیاستهای فرهنگی استان است، بیان داشت: کار بسیار بزرگی در حوزه فرهنگ در سطح استان انجام شده و سند سیاستهای فرهنگی استان در هفت محور بیان شده که همه مسئولان باید در جریان این مهم قرار گرفته و راهکارهای اجرایی آن را در شهرستان مورد بررسی قرار داده و آن را به عرض عموم مردم برسانند تا جامعه و استانی ایده آل از نظر فرهنگ در کشور داشته باشیم.

حجت الاسلام موسوی انور همچنین در مورد محور اول سند سیاستهای فرهنگی استان که هدایت تمام فعالیتها با هدف تحقق کامل فارس به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) است، یاد آور شد: باید جایگاه شاهچراغ(ع) را در استان احیا کنیم و طرحهای فرهنگی که در این مورد داریم را در سطح جامعه پیاده کنیم تا همه به آن چیزی که شایسته این استان است دست یابیم.