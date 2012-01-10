اشتغال فرزندان شهداء در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت در جلسه بررسی مسائل و مشکلات وام های اشتغالزایی ایثارگران استان که ظهر سه شنبه در دفتر وی برگزار شد گفت: ایثارگران از عناصر ارزشی کشور هستند و باید نسبت به اشتغال آنان توجه ویژه داشته باشیم.

شفقت افزود: اشتغال فرزندان شهداء برای مدیران از اوجب واجبات و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی خطاب به مدیران بانک های استان گفت: انتظار این است که بانک ها با ارتباط صحیح تا حد امکان مشاوره بدهند و به دور از بهانه تراشی مشکلات اشتغالزایی جامعه ایثارگری را حل کنند.

وی به بانک های مسکن، ملت، تجارت و پست بانک تا اول بهمن ماه فرصت داد تا درخصوص پرداخت وام های اشتغالزایی به میزان 70 درصد تعهد خود عمل کنند.