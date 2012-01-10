تشکیلات خودگردان به شکست مذاکرات سازش در اردن اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "حنان عشراوی" گفت : مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان و اسرائیلی ها نتیجه ای در بر نداشته است.

وی افزود: تا زمانی که اسرائیل شهرک سازی را متوقف نکند مذاکره بی فایده است، زیرا اسرائیل از این مذاکرات برای توسعه شهرک سازی بهره برداری می کند.

عشراوی با اشاره به ادامه تلاشهای رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی بیت المقدس خواستار دخالت جامعه جهانی و تغییر سیاست کمیته چهار جانبه دراین باره شد.

وی اظهار داشت : سال 2012 با توجه به تحولات داخلی و منطقه ای سال سرنوشت سازی خواهد بود و باید راه حل عادلانه ای برای حل موضوع فلسطین جستجو شود.

شایان ذکر است مذاکرات سازش با حضور صائب عریقات گفتگو کننده ارشد تشکیلات خودگردان و اسحاق مولخو نماینده رژیم صهیونیستی در اردن برگزار شد.