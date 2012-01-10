برنامه پنج ساله دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه سه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالحی عصر سه شنبه در بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی زنان منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، به عنوان بزرگ ترین واحد منطقه سه شرایط جامع شدن را از حیث تعداد دانشجو، استاد و فضاهای آموزشی و پژوهشی دارد.

وی اظهار داشت: باید مقوله پژوهش را در دانشگاهها برجسته تر کنیم چرا که امروزه مقایسه بین دانشگاهها علاوه بر فعالیتهای بخش عمرانی و اعضا هیئت علمی باید در بخش پژوهش فعالیتهایی صورت تا ارتقا و سطح علمی را در واحد رقم بزند.

دبیر منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامی، از تدوین برنامه پنج ساله دانشگاههای آزاد منطقه سه خبر داد و افزود: در این برنامه خط و مسیر منطقه سه دانشگاه آزاداسلامی، در بُعد عمرانی، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی تدوین شده و سال 91 را با آن چشم انداز شروع می کنیم.

صالحی، از تغییرات بخشنامه پژوهشی و نحوه چگونگی تشویق مقالات، بودجه بندی اعتبارات، برگزاری همایشها، نحوه مشارکت دستگاههای بیرونی خبر داد که با این تغییرات فرایند پژوهش در حال شفاف سازی بیشتر خواهد بود.

عریان، رئیس انجمنها و کمیته های تخصصی شورای پژوهش زنان دانشگاه آزاداسلامی از اعضاء شورای پژوهشی زنان خواست تا به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود جهت تقویت این مرکز بپردازند.

وی در این جلسه، زینت السادات حسینی از واحد قائم شهر را به عنوان مسئول امور بین الملل منطقه سه معرفی کرد.