ظرف 3 هفته آینده ترکیب ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رشیدی در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که عصر سه شنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد گفت: ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون حاوی طیفی وسیعی از مواد از جمله هیدروکربنهای سنگین حلقوی که حاصل از احتراق ناقص سوخت است و همچنین ذرات حاصل از سایش لاستیک خودروها، آسفالت خیابانها، لنت ترمزها و همچنین گرد و غبار است.

وی افزود: اما اینکه در حال حاضرهر یک از این مواد چند درصد از ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون که مهمترین معضل آلودگی هوای تهران است را تشکیل می دهد، مشخص نیست.

به گفته رشیدی، شرکت کنترل و کیفیت هوای تهران آنالیز کاملی روی ذرات معلق انجام می دهد و بزودی درصد هر یک از این مواد را مشخص می کند.

وی با بیان اینکه به رغم اینکه تعداد خودروها در سالهای اخیر 5 برابر شده است ولی میزان مناسب کربن بسیار کاهش یافته است که این امر به دلیل بالا رفتن سطح استانداردها بوده است.

رشیدی افزود: در صورتی که سهم هر یک از مواد تشکل دهنده ذرات معلق موجود در هوا مشخص شود در آن صورت می توان استانداردهای مختلف برای لاستیک خودروها و لنت ترمزها را معین کرد.