خروج 111 هزار خودروی فرسوده در تهران طی سه سال اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علی سعادت در کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران که عصر سه شنبه در معاونت عمرانی استانداری تهران برگزار شد گفت: در سال 88 ، شصت هزار خودروی فرسوده به صورت جایگزینی و 94 هزار خودرو بدون جایگزینی در کل کشور از رده خارج شد که از این تعداد 16 هزار خودرو به صورت جایگزینی در استان تهران و 14 هزار خودرو بدون جایگزینی در استان تهران از رد خارج شد.

به گفته وی ، در سال 89 ، 158 هزار خودرو فرسوده به صورت جایگزینی و 91 هزار خودرو بدون جایگزینی در سطح کشور از رده خارج شد که از این تعداد 34 هزار خودرو به صورت جایگزینی در استان تهران و 15 هزار خودرو بدون جایگزینی در استان تهران از رده خارج شد.

سعادت اظهار داشت: در سال 90 تاکنون 117 هزار خودرو به صورت جایگزینی و 50 هزار خودرو بدون جایگزینی در سطح کشور از رده خارج شده است که در استان تهران 25 هزار خودرو به صورت جایگزینی و هفت هزار خودرو بدون جایگزینی از رده خارج شده است .

به گفته وی، در 5 سال اخیر از یک میلیون و 80 هزار خودرویی که اسقاط شده است 35 هزار خودرو یعنی 30 درصد بدون جایگزینی و 711 هزار خودرو یعنی 70 درصد با جایگزینی از رده خارج شده است .

وی تصریح کرد: البته در این مدت 18 هزار خودروی دولتی بدون تعطیلات و بدون پرداخت نقدی از رده خارج شده اند که در آمار مذکور این تعداد در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه تاکنون دوهزار و 898 دستگاه موتورسیکلت فرسوده از رده خارج شده است یادآورد شد: بنا داریم که 6 هزار دستگاه موتور سیکلت فرسوده از رده خارج کنیم. البته در برنامه دیگری که با همکاری محیط زیست و شهرداری داریم قرار است جایگزینی هزار موتورسیکلت برقی را به صورت پایلوت که هم موجب کاهش مصرف سوخت و هم کاهش آلاینده ها می شوند در دستور کار قرار دهیم.

وی با بیان اینکه قرار بود نزدیک به 2 هزار و 500 مینی بوس و اتوبوس فرسوده را در شهر تهران از رده خارج کنیم افزود: تاکنون در کل کشور 1200 اتوبوس اسقاط شده است که نزدیک به 500 دستگاه آن مربوط به حومه تهران است اما نوسازی اتوبوسهای شهری در تهران تاکنون اصلا انجام نشده است.

به گفته وی، در سال 90 تاکنون در شهر تهران هشت هزار تاکسی فرسوده از رده خارج شده است و در صورتی که شهرداری در اعلام فراخوان ها و ثبت نام رانندگان تاکسی به خوبی عمل کنند تا پایان سال 2 هزار تاکسی فرسوده دیگر نیز از رده خارج می شوند.

در پایان این جلسه معاون عمرانی استاندار تهران در پاسخ به مدیر کل ستاد حمل و نقل و سوخت مبنی بر جایگزینی هزار دستگاه موتور سیکلت با موتورسیکلت های برقی گفت: بهتر است این ستاد در سیاست های خود نظر استانداری و محیط زیست را مد نظر قرار دهد و به جای این طرح ها که تاثیر چندانی در الودگی هوای تهران ندارد جایگزینی مینی بوس های فرسوده را که 4.5 برابر مینی بوس های جدید آلودگی تولید می کنند در اولویت کار خود قرار دهد.