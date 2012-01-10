به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامهای به کلیه موسسات مالی و اعتباری (در شرف تاسیس) کشور اعلام کرد: به موجب بررسیهای به عمل آمده و اطلاع واصله از سطح استانهای کشور، شعب موسسات مالی و اعتباری (در شرف تاسیس) علیرغم تذکرات مکرر، مفاد بسته سیاستی – نظارتی این بانک را درخصوص نرخهای انواع سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات اعطایی رعایت نمیکنند.
مضاف بر این، مدیران آن موسسات بدون توجه به لزوم پایبندی به تعهدات خود و علیرغم صراحت مفاد مصوبه ستاد ساماندهی موسسات پولی غیر بانکی ، مبنی بر ممنوعیت تبلیغات و افتتاح شعبه قبل از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدام به تبلیغ و افتتاح شعبه نموده اند.
بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: به مدیرعامل و هیئت مدیره موسسات مذکور اخطار میشود چنانچه ظرف مدت 5 روز از تاریخ صدور این اطلاعیه نسبت به توقف و جمعآوری تبلیغات انجامشده، جلوگیری از گسترش افتتاح شعبه و رعایت بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی اقدام نکنند، این بانک ضمن به تعلیق درآوردن فرآیند صدور مجوز موسسه ، از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل سلب صلاحیت نموده و نامبردگانرا به جرم اخلال در نظام پولی کشور به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهد کرد، همچنین نام موسسه نیز به همراه تخلفات از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
متخلفان را معرفی میکنیم /
اولتیماتوم آخر بانک مرکزی به موسسات پولی در آستانه تاسیس
بانک مرکزی به موسسات مالی و اعتباری در آستانه تاسیس هشدار داد در صورتی که ظرف مدت 5 روز آینده نسبت به توقف کارهای غیرقانونی خود اقدام نکنند، ضمن به تعلیق درآوردن فرآیند صدور مجوز موسسه، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آنها را به جرم اخلال در نظام پولی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نامهای به کلیه موسسات مالی و اعتباری (در شرف تاسیس) کشور اعلام کرد: به موجب بررسیهای به عمل آمده و اطلاع واصله از سطح استانهای کشور، شعب موسسات مالی و اعتباری (در شرف تاسیس) علیرغم تذکرات مکرر، مفاد بسته سیاستی – نظارتی این بانک را درخصوص نرخهای انواع سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات اعطایی رعایت نمیکنند.
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