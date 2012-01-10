23 درصد تلفات رانندگی در مازندران مربوط به عابران پیاده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری عصر سه شنبه در جلسه شورای ترافیک مازندران، خواستار اهتمام مجدانه دستگاه های اجرایی ذیربط در احداث پلهای عابر پیاده شد.

وی افزود: احداث پلهای برقی عابر پیاده در دستور کار جدی استان قرار دارد و عملیات ساخت سه عدد از این پل ها در شهرهای ساری، قائم شهر و بابل به پایان رسیده است.

هاشمی با اعلام اینکه در بحث تلفات جاده ای در کشور شاهد 45 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم افزود: در استان کارهای خوبی صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به رسیدگی به موقع به مجروحان و انتقال سریع آنان به مراکز درمانی اشاره کرد.

وی، احداث تقاطع های غیر همسطح را از دیگر اقدامات مطلوب در این حوزه برشمرد و افزود: ضمانت یک پروژه فقط به اجرای آن نیست بلکه مدیران ذیربط باید برای محقق شدن ظرفیت کامل طرح ها آن ها را به صورت مستمر پیگیری و سرعت اجرای پروژه ها را ارتقا دهند.

معاون عمرانی استانداری مازندران، طرح آرم دار کردن و با نام و نشان شدن راننده های استان را کاری جدی دانست و با بیان این نکته که مازندران در اجرای این طرح در کشور پیشتاز است، اظهار داشت: اجرای این طرح آگاهی جامعه را از وظیفه و حقوق شهروندی خود تعالی می دهد.

هاشمی افزود: با وجود 20 میلیون مسافر سالانه در استان، طرح فوق به مردم امکان می دهد تا نظارت خود را برای دست یابی به یک ترافیک آسان و روان بر طرح ها اعمال کنند.

وی از تلاش اصحاب رسانه در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی ترافیکی قدردانی کرد و گفت: رسانه ها بازوی توانمندی برای اجرای صحیح طرحهای ترافیکی محسوب می شوند.

