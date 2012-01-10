18 هزار نفر در آموزشگاه های فنی و حرفه ای اردبیل آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، یونس ممی زاده عصر سه شنبه در جلسه بررسی و توسعه آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان گرمی اظهار داشت: این تعداد معادل دو میلیون و 793 هزار و 135 نفر ساعت است.

به گفته وی از مجموع هنرجویان هفت هزار و 537 نفر از زن و 10 هزار و 662 نفر مرد بوده است.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای استان افزود: همچنین در راستای توانمند سازی و کیفی کردن آموزشها 43 نفر از مدیران این آموزشگاهها دوره های ICDL را گذرانده اند و برای 131 نفر از مربیان نیز دورهای CBT و ICDL برگزار شده است.

وی هم چنین با اشاره به دیگر فعالیتهای آموزشی این سازمان ابراز داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر دو هرار و 860 متقاضی زن و مرد از آموزشهای شغلی این مرکز بهره مند شده اند.

ممی زاده این تعداد متقاضی در 151 عنوان و رشته شغلی آموزش و مهارت لازم را کسب کرده اند، یادآور شد: متناسب با پیش بینیهای این نهاد آموزشی، امسال استقبال خوبی از طرحهای مشاغل خانگی از سوی متقاضیان بویژه بانوان صورت گرفته است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرمی نیز در این جلسه از افتتاح مرکز آموزشی جدید این شهرستان با هزار و 500 متر زیربنا در دهه فجر سال جاری خبر داد و اضافه کرد: این مرکز دارای 120 متر واحد اداری، هفت کارگاه آموزشی و سالن آزمون است.

سمندری عنوان کرد: ساختمان جدید مرکز آموزش فنی وحرفه ای گرمی با اعتبار هزینه شدۀ بالغ بر هشت میلیارد و 500 میلیون ریال در زمینی به مساحت سه هزار و 600 متر مربع هم اکنون با 99درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است.

