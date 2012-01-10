مدیران و کارکنان برای افزایش بهره وری صنایع تلاش جهاد گونه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی عصر سه شنبه در دیدار کارکنان و مدیران کارخانه واگن پارس اراک افزود: استان مرکزی از استانهای مهم صنعتی کشور است که نقش اساسی در توسعه صنعتی کشور داشته است و باید بیش از پیش در زمینه خودکفایی و پیشرفت کشور تلاش کند.
وی افزود: یکی از مسائل مهم صنعت استان پویا نگه داشتن صنعت استان و رشد و شکوفایی واحدهای صنعتی آن است.
وی حمایت از صنعت را یکی از ضروریات امروز کشور دانست و گفت: مسئولان کشوری باید حمایت خود را از تولید داخل افزایش دهند.
امام جمعه اراک یکی از مصداق های حمایت را استفاده از توان صنعتی کشور در رفع نیازهای کشور دانست.
افزایش 100 درصدی تولیدات واگن پارس
وی افزود: قراردادهای جدید منعقد شده استفاده بهتر از ظرفیتها و توان شرکت را به دنبال داشته و موجب اشتغال بیشتر خواهد شد.
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