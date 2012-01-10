رفع مشکلات فرهنگی در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رهنما در کارگروه فرهنگی استان افزود: نباید فعالیتهای فرهنگی تنها در مراکز شهرستانها متمرکز شود بلکه باید این فعالیتها را به روستاها نیز کشاند.

وی بیان کرد: به منظور نظارت بهتر بر فعالیتهای فرهنگی انجام شده در نقاط مختلف این استان، به زودی کمیته ارزیابی فعالیتهای فرهنگی در استان تشکیل می شود.

رهنما افزود: این کمیته موظف است به طور منظم و مستمر گزارش عملکرد امور و فعالیت های فرهنگی انجام شده در تمام نقاط استان را ارائه دهد.

وی بیان داشت: عملکرد نهادهای فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد مطلوب و رضایت بخش بوده ولی ظرفیت، پتانسیل، قابلیت و توانمندیهای فرهنگی استان بیش از این است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین گفت: زیربنای اصلی رویدادها و کارهای فرهنگی و مذهبی کار فکری است.

رهنما افزود: برنامه سازی، برنامه‌ ریزی و اجرا در کار فرهنگی متکی به تجمیع افکار و همفکری با نخبگان، اندیشمندان و بزرگان است.

وی اظهار داشت: هنر در حوزه فرهنگ و هنر این است که ما با هماهنگی و همدلی اتفاقات و رویدادهای فرهنگی را به انجام برسانیم.

این مسئول تصریح کرد: امروز مردم ما از قیام عاشورا که بزرگترین رویداد فرهنگی در تاریخ بشریت است درس گرفته و جوانان مومن، آگاه و با بصیرت با تشکیل هیئت‌های مذهبی بدون هیچ کمک مالی دولتی بسیاری از امور فرهنگی مهم و موثر را به انجام می‌ رسانند.

رهنما بیان داشت: اگر در جایی در بحث مسائل و برنامه‌های فرهنگی کمبود اعتبار هم احساس می‌شود باید از ظرفیت فکری بهره گرفت.

وی اظهار داشت: هر جایی معارف و علوم قرآنی و ورزش تلفیق شوند، سلامتی جسم با بصیرت، ایمان و حرکت توام خواهد شد.