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۲۰ دی ۱۳۹۰، ۲۲:۰۱

بلاژویچ:

لزوم برخورد با کلاه کج/ بدشانسی علت شکست مس کرمان است

لزوم برخورد با کلاه کج/ بدشانسی علت شکست مس کرمان است

کرمان - خبرگزاری مهر: سرمربی مس کرمان با اشاره به بدشانسی مس کرمان در دیدار مقابل صنعت نفت تهران گفت: به دلیل ایجاد حاشیه با عادل کلاه کج قاطعانه برخورد خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ سه شنبه شب پس از شکست مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان مس کرمان با تمرینات خوبی که انجام داده بودند بازی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند و در عین حالی که باختیم از تلاشی که بازیکنانم برای این بازی انجام دادند تشکر می کنم.

بلا‍ویچ علت باخت مس کرمان را بدشانسی عنوان کرد و افزود: تماشاچیان حق دارند و من احساسات آنها را در ک می کنم اما صنعت نفت تیم دوم جدول است و بازیکنان ما نیز در این بازی خوب بودند.

وی ابراز داشت: بازیکنان مس در این دیدار خوب ظاهر شده و دچار اشتباهی نشدند و این در حالی است که بازیکنانی مانند فرهاد سالاری پور و فرزاد حسین خانی و دیگران قبلا در همین پست ها بازی کرده اند.

سرمربی مس با انتقاد از چارت اداری باشگاه مس گفت: اتفاق‌هایی که از نظر اداری در باشگاه ما می‌افتد تبدیل به تراژدی شده و اگر چنین اتفاقاتی نبود بهتر از این نتیجه می گرفتیم.

وی بیان داشت: من در قسمت اداری باشگاه نمی‌توانم دخالت کنم و سایر مقامات باید دخالت کنند و جلوی رخ دادن چنین اشتباهاتی را بگیرند اما به عنوان سرمربی باید این حق را بدهند که من از این مسئله انتقاد کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان بیان داشت: این تیم در حال حاضر بازی خود را واگذار کرده است و من تمام انتقادات را می پذیرم.

وی در خصوص وضعیت کیوان امرایی و استفاده وی در تمام بازی ها بیان داشت: کیوان خصوصیتی دارد که کمتر مهاجمی در لیگ برتر از آن برخوردار است و آن قدرت نفوذ پذیری خوب وی است.

بلا‍ژویچ ادامه داد: این بازیکن تاکنون 12 امتیاز را برای تیم ما با به ثمر رساندن گل های حساس کسب کرده است.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: رفتار عادل کلاه کج نیز در هنگام تعویض وی حرکت ناشایستی بود و با این حرکت و قطعا برخورد می کنم.

بلاژویچ گفت: همه باید برای بازی با استقلال تمرکز کنیم تا نتیجه امروز را جبران کنیم ضمن اینکه با عادل کلاه‌کج به دلیل اعتراض به تعویضش برخورد می‌کنیم.
 

کد مطلب 1506756

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