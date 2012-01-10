لزوم برخورد با کلاه کج/ بدشانسی علت شکست مس کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ سه شنبه شب پس از شکست مقابل نفت تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازیکنان مس کرمان با تمرینات خوبی که انجام داده بودند بازی قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند و در عین حالی که باختیم از تلاشی که بازیکنانم برای این بازی انجام دادند تشکر می کنم.

بلا‍ویچ علت باخت مس کرمان را بدشانسی عنوان کرد و افزود: تماشاچیان حق دارند و من احساسات آنها را در ک می کنم اما صنعت نفت تیم دوم جدول است و بازیکنان ما نیز در این بازی خوب بودند.

وی ابراز داشت: بازیکنان مس در این دیدار خوب ظاهر شده و دچار اشتباهی نشدند و این در حالی است که بازیکنانی مانند فرهاد سالاری پور و فرزاد حسین خانی و دیگران قبلا در همین پست ها بازی کرده اند.

سرمربی مس با انتقاد از چارت اداری باشگاه مس گفت: اتفاق‌هایی که از نظر اداری در باشگاه ما می‌افتد تبدیل به تراژدی شده و اگر چنین اتفاقاتی نبود بهتر از این نتیجه می گرفتیم.

وی بیان داشت: من در قسمت اداری باشگاه نمی‌توانم دخالت کنم و سایر مقامات باید دخالت کنند و جلوی رخ دادن چنین اشتباهاتی را بگیرند اما به عنوان سرمربی باید این حق را بدهند که من از این مسئله انتقاد کنم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان بیان داشت: این تیم در حال حاضر بازی خود را واگذار کرده است و من تمام انتقادات را می پذیرم.

وی در خصوص وضعیت کیوان امرایی و استفاده وی در تمام بازی ها بیان داشت: کیوان خصوصیتی دارد که کمتر مهاجمی در لیگ برتر از آن برخوردار است و آن قدرت نفوذ پذیری خوب وی است.

بلا‍ژویچ ادامه داد: این بازیکن تاکنون 12 امتیاز را برای تیم ما با به ثمر رساندن گل های حساس کسب کرده است.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان گفت: رفتار عادل کلاه کج نیز در هنگام تعویض وی حرکت ناشایستی بود و با این حرکت و قطعا برخورد می کنم.

بلاژویچ گفت: همه باید برای بازی با استقلال تمرکز کنیم تا نتیجه امروز را جبران کنیم ضمن اینکه با عادل کلاه‌کج به دلیل اعتراض به تعویضش برخورد می‌کنیم.

