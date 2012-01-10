مذاکرات وزیران خارجه ژاپن و امارات/ تاکید بر حل مسالمت آمیز اختلافات با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، الیوم السابع به نقل از خبرگزاری فرانسه گزارش داد : ژاپن و امارات از تشدید تنش در روابط غرب و ایران نگران هستند.



"کوئچیرو گامبا" وزیر امور خارجه ژاپن در ادامه سفر دوره ای خود به کشورهای عربی منطقه، وارد ابوظبی پایتخت امارات شد و با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.



وزیر امور خارجه ژاپن به صراحت از افزایش تنش میان غرب و ایران(به سبب اقدامات خصمانه غربی ها علیه ایران) ابراز نگرانی کرد و خواستار حل دیپلماتیک این بحران شد.



گامبا گفت : این مشکل باید از راههای دیپلماتیک حل شود و گفتگو با ایران باید ادامه پیدا کند.



وی با نادیده گرفتن اقدامات تنش زای غربی ها و تهدیدهای مستمر آنها علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد : ایران نباید مشکل ایجاد کند، همچنانکه امنیت منطقه در تنگه هرمز نیز نباید تحت تاثیر قرار گیرد.

اظهارات وزیر خارجه امارات، نگرانی از پیامدهای بسته شدن هرمز

وزیر امور خارجه امارات نیز در این دیدار گفت بستن گذرگاه های بین المللی به ویژه تنگه هرمز به نفع ایران یا کشورهای عضو شورای همکاری(خلیج فارس) نیست.



آل نهیان گفت : ما سخنان متفاوتی از (مقامات) ایران شنیدیم، تهدیدها و پس از آن تکذیب شنیدیم، امیدوارم این زبان(تکذیب) در منطقه حاکم باشد.



ژاپن 30 درصد نیازهای نفتی خود را از عربستان، 20 درصد از امارات، 10 درصد از قطر و 9 درصد از ایران تامین می کند.



وزیر امور خارجه ژاپن، پیشتر از عربستان و قطر دیدار کرد، وی در دیدار با مقامات قطری خواستار تامین نیازهای نفت و گاز کشورش توسط اعراب شده بود.