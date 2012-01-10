بخش کتابت به جشنواره خوشنویسی همدان اضافه شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تیموری گفت: با وجود پیشینه شش هزار ساله کتابت و حضور هنرمندان خوشنویس صاحب نام در این عرصه در استان همدان، باید بخش کتابت در جشنواره خوشنویسی استان راه اندازی شود.

تیموری با بیان اینکه هنر خوشنویسی از هنرهای قدسی است، افزود: طراحی و برگزاری جشنواره های مرتبط با این هنر مقدس و جهانی باید متناسب با شان آن انجام گیرد.

وی در خصوص هنر خوشنویسی اظهار داشت: این هنر بی قل و غش و بی آلایش است و با چوب، کاغذ و مرکب در هر جای جهان می توان هنر ایران را از طریق خوشنویسی معرفی کرد.

مدرس گروه گرافیک دانشگاه بوعلی سینا همدان همچنین برگزاری اکسپو و ابلاغ قانون تخصیص یک دهم درصد بودجه ادارات به خرید آثار هنری را دریچه ای برای حمایت از هنرمندان دانست.

تیموی تاکید کرد: این مهم به یک مدیریت سنجیده و اتحاد هنرمندان و مدیران هنری برای رسیدن به یک نقطه مشترک نیاز دارد.

مولف مجموعه خوشنویسی "مشق ذوق" در ادامه از تلاش برای راه اندازی رشته نگارگری در دانشگاه بوعلی سینا همدان خبر داد و گفت: تلفیق هنرهای خوشنویسی و نگارگری بازگو کننده درون مایه های اسلامی است.

وی افزود: هنر نگارگری در کنار خوشنویسی به وجود می آید تا اثر را به زیباترین شکل ممکن در انظار عمومی قرار دهد.

تیموری اضافه کرد: سرفصل های رشته نگارگری آماده و به دانشگاه بوعلی سینا ارائه شده است و با استناد به آیه "ن والقلم و ما یسطرون" با موافقت و اهتمام مسئولان دانشگاه راه اندازی خواهد شد.